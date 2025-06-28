Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp susuz kaldı

59 yıllık tarihinde ilk kez amatör lige düşen Denizlispor'da, yabancı futbolcuların alacağı yüzünden FİFA tarafından verilen 12 puan silme cezasının ardından şimdide su sıkıntısı yüzünden antrenman sahası kurumaya başladı.

Süper Lig döneminde forma giyen eski futbolcuları Adam Stachowiak ve Marvin Bakalorz'a olan borçları nedeniyle FIFA tarafından 12 puan silme cezasına çarptırılan Denizlispor, amatör lige de -12 puanla başlayacak. Maddi ve yönetim krizlerini bir türlü aşamayan Denizlispor'da bu sefer de su sorunu yaşanıyor. Yönetim, taşıma su ile değirmen döndürmeye çalışıyor.

ÇİMLER KURUMAYA BAŞLADI

Haluk Ulusoy Tesislerinde sulama yapılamadığı için sahadaki çimler belli bir oranda kuruyunca, antrenman sahası içler acısı bir hal aldı.

Sondajda su kalmadığı öğrenilirken, daha önce ise belediyenin su tankıyla havuza su boşaltılarak sulamanın yapıldığı belirtildi. Ancak belediyenin tankeri başka bir ilde olduğu için de sulamanın tamamen yapılamaması nedeniyle tesis personelinin bahçe hortumuyla çimleri yeşil tutmak için uğraş verdiği açıklandı. Bu sulamanın ise yeterli olmadığı belirtildi.

"SULAMA İŞİNİ DAHİ ÇÖZEMİYORUZ"

Denizlispor Başkanı Fatih Aslan Kazancı, bu duruma tepki göstererek, "Taşıma su ile değirmen döndürmeye çalışıyoruz. İmkan olmayınca elimizden bu kadar geliyor. Şehrin değerine sahip çıkmıyorlar. Sulama işini dahi çözemiyoruz. Su bile temin edemiyoruz. Kimse ilgilenmiyor. Denizlispor kökten yok edilmeye mi çalışılıyor. Böyle bir durum varsa onu da bilelim, bize söylesinler. Şehri yönetenlerden tesisin en azından sulaması için acil yardım bekliyoruz" dedi.