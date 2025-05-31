Ümit Milli Takım'ın Yeni Teknik Direktörü Egemen Korkmaz Oldu

Ümit Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ümit Milli Takım'da Gökhan Gönül'ün ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevine Egemen Korkmaz getirildi.

UEFA Pro Lisans diploması bulunan Korkmaz, antrenörlük kariyerine Denizlispor'da başladı. Daha sonra Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Trabzonspor kulüplerinde yardımcı antrenörlük görevlerini üstlendi. 42 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor'da çalıştığı dönemde 2021-22 sezonunda Süper Lig, 2020-21 sezonunda da Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Futbolculuk kariyerinde A Milli Takım formasını 9 kez terleten Korkmaz, farklı yaş kategorilerinde ise 13 kez ay-yıldızlı formayla mücadele etti. Egemen Korkmaz, 2001 Akdeniz Oyunları finallerinde mücadele eden ay-yıldızlı takımın da kadrosunda yer aldı.

Egemen Korkmaz, Balıkesirspor'da başlayan futbolculuk yaşantısında, profesyonel olarak Kartalspor, Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, FC Wil 1900, İstanbul Başakşehir ve BB Erzurumspor'da oynadı.

Oyunculuk kariyerinde Avrupa kupalarında 30 maçta forma giyen Korkmaz, Fenerbahçe ile birer kez Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Trabzonspor'da ise birer kez Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan Korkmaz, Bursaspor ile 1 kez de TFF 1. Lig şampiyonluğu gördü.

Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak Egemen Korkmaz'a yeni görevinde başarılar diliyoruz." denildi.