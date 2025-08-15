Düzcespor, Genç Defans Oyuncusu Emir Toprak Dinç ile Anlaştı

Düzcespor, Genç Defans Oyuncusu Emir Toprak Dinç ile Anlaştı
TFF 3. Lig'de mücadele eden Düzcespor, Denizlispor'dan 21 yaşındaki genç defans oyuncusu Emir Toprak Dinç ile transfer anlaşması imzaladı.

DÜZCE(İHA) – TFF 3. Ligde mücadele eden Düzcespor Denizlispor'dan transfer ettiği 21 yaşındaki genç futbolcu Emir Toprak Dinç'e imzayı attırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Ligde mücadele eden Düzcespor'da transfer devam ediyor. Düzcespor yeni sezon kadro planlaması çalışmaları kapsamında transfer komitesinin ve teknik heyetin oluru ve Kulüp Başkanı Mehmet Saygın onayı ile Denizlispor'dan 21 yaşındaki defans oyuncusu Emir Toprak Dinç ile anlaşma sağlandı.

Genç futbolcuya imza attırılırken anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını dilediler. - DÜZCE

