Denizli'de Tanınmış Müteahhit Mehmet Kavak Tabancayla Ölü Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Denizli'de inşaat sektöründe tanınan Mehmet Kavak, yaşadığı rezidansta tabancayla vurulmuş halde bulundu. Olayın intihar olabileceği üzerinde duruluyor. Kavak'ın ölümü spor camiasında ve iş dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Denizli'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren ve bir dönem Denizli spor'un ASbaşkanlığını da yapan tanınmış müteahhit Mehmet Kavak, yaşadığı rezidanstaki dairesinde tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; uzun yıllardır inşaat sektöründe faaliyet gösteren ve birçok büyük projeye imza atan Mehmet Kavak'tan (60) haber alamayan ailesi, Merkezefendi ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'ndekindeki rezidansa geldiklerinde iş adamını kanlar içinde bulundu. Aile hemen 112 Acil Çağrı Merkezini ihbarda bulundu. İhbar Üzerine üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Kavak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde Kavak'ın beylik tabancasını yanında buldu. İntihar üzerine durulan olayda Mehmet Kavak'ın ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Geçmiş dönemlerde Denizli spor'da Asbaşkanlık görevi yapan Mehmet Kavak'ın ölüm haberi Denizli spor camiası ve iş dünyasında büyük üzüntüye neden oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
