Marmaris Yat Marin MFK, Denizlispor'u 3-0 Mağlup Etti

Bölgesel Amatör Lig'de Marmaris Yat Marin MFK, Denizlispor ile oynadığı maçta 3-0'lık galibiyet elde etti. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma seyircisiz gerçekleşti. Marmaris Yat Marin MFK, puanını 9'a yükseltirken, Denizlispor 4 puanda kaldı.

Marmaris Yat Marin MFK, Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup, beşinci haftasında konuk olduğu Denizlispor'u 3-0 yendi.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Burdur bölgesi hakemlerinden Osman Burak Kara, İlyas Mert Öztürk ve Metehan çetin yönetti.

Süper Lig'de 21 sezon mücadele eden 59 yıllık tarihinde ilk kez BAL'a düşen Denizlispor'un, cezası nedeniyle karşılaşma seyircisiz oynandı.

İlk devresi 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında 3 gol bulan Marmaris Yat Marin MFK, sahadan 0-3 galip ayrıldı.

Marmaris Yat Marin MFK puanını 9'a yükseltti. Denizlispor ise 4 puanda kaldı.

Marmaris Yat Marin MFK Başkanı Erdem Karaosmanoğlu, karşılaşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, köklü ve zorlu bir rakibe karşı iyi mücadele ettiklerini ve haklı galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Marmaris Yat Marin MFK Asbaşkanı Selahattin Bilgin Özkaynak da 21 sezon süper ligde mücadele etmiş güçlü bir takıma karşı deplasmanda galip gelen oyuncuları kutladığını ve kendilerinin de üst sıralarda yer almak istediklerini söyledi.

Denizlispor 16 Kasım Pazar günü Keçiborlu Belediyespor'u konuk edecek. Marmaris Yat Marin MFK ise Manavgat Belediyespor'u ağırlayacak.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Spor
