Denizli İdman Yurdu, Mahmut Er'i Transfer Etti
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Denizli İdman Yurdu 1959 SK, amatör ligdeki Denizlispor'dan 19 yaşındaki kanat oyuncusu Mahmut Er'i bonservisiyle kadrosuna kattı. Genç oyuncu 3 yıllık sözleşmeye imza atarken, geçen sezon Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde 23 maçta 6 gol kaydetmişti.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alan Denizli İdman Yurdu 1959 SK, transferde amatör ligdeki hemşehrisi Denizlispor'dan kanat oyuncusu Mahmut Er'i kadrosuna kattı. 19 yaşındaki Mahmut, bonservisiyle Denizlispor'dan alınıp 3 yıllığına Denizli İdman Yurdu'na imza attı. Mahmut Er geçen sezon Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde 23 maçta 6 gol atmıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı