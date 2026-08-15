Haberler

Denizli İdman Yurdu'ndan Mahmut Er Transferi

Denizli İdman Yurdu'ndan Mahmut Er Transferi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli İdman Yurdu 1959 SK, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Bölgesel Amatör Lig'de Denizlispor forması giyen Mahmut Er ile anlaşma sağlandı. Denizlispor'da sergilediği performansla dikkat çeken oyuncu, 3. Lig ekibiyle el sıkıştı. Yapılan görüşmelerin ardından transfer resmiyete kavuştu. Mahmut Er, 2024-2025 sezonunda Denizli İdman Yurdu 1959 forması giyecek.

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig'de Denizlispor forması giyen Mahmut Er, TFF 3. Lig ekiplerinden Denizli İdman Yurdu 1959 SK 'ne transfer oldu.

Yeni sezon öncesi kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren TFF 3. Lig ekiplerinden Denizli İdman Yurdu 1959 SK, kadrosunu yeni bir isimle güçlendirdi. Denizli temsilcisi, son olarak Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Denizlispor forması giyen Mahmut Er ile anlaşmaya vardığını bildirdi.

Denizlispor formasıyla geride kalan sezonda sergilediği performansla dikkat çeken oyuncunun, yapılan görüşmeler neticesinde 3. Lig ekibiyle el sıkıştığı öğrenildi. Sağlanan mutabakatın ardından Mahmut Er'in, yeni sezonda Denizli İdman Yurdu 1959 SK forması giyeceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdullah Özdemir, tarihi günde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutluluğunu ikiye katlayacak haberi verdi

Tarihi günde Erdoğan'ın mutluluğunu ikiye katlayacak haberi verdi
Ünlü şarkıcı Gökhan Özen ikinci kez nikah masasına oturdu

Eski CHP'li siyasetçinin damadıydı! Ünlü şarkıcı ikinci kez evlendi

İran'dan Trump'a Hürmüz Boğazı yanıtı: Ne tweetle ne uçak gemisiyle ele geçirilebilir

Trump "ABD toprağı ilan edeceğim" dedi, İran'dan yanıt gecikmedi
6 yıllık firarı sona eren Serkan Kurtuluş'un Türkiye’ye getirilme görüntüleri ortaya çıktı

6 yıllık firarı sona eren çete lideri ülkeye böyle getirildi

Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu

İşte Erhan Çelik'in eşinin ölüm nedeni

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü: Türklere karşı...

Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi

Bölgede alarm! Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi