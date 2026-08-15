Denizli İdman Yurdu'ndan Mahmut Er Transferi
Denizli İdman Yurdu 1959 SK, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Bölgesel Amatör Lig'de Denizlispor forması giyen Mahmut Er ile anlaşma sağlandı. Denizlispor'da sergilediği performansla dikkat çeken oyuncu, 3. Lig ekibiyle el sıkıştı. Yapılan görüşmelerin ardından transfer resmiyete kavuştu. Mahmut Er, 2024-2025 sezonunda Denizli İdman Yurdu 1959 forması giyecek.
Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig'de Denizlispor forması giyen Mahmut Er, TFF 3. Lig ekiplerinden Denizli İdman Yurdu 1959 SK 'ne transfer oldu.
Yeni sezon öncesi kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren TFF 3. Lig ekiplerinden Denizli İdman Yurdu 1959 SK, kadrosunu yeni bir isimle güçlendirdi. Denizli temsilcisi, son olarak Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Denizlispor forması giyen Mahmut Er ile anlaşmaya vardığını bildirdi.
Denizlispor formasıyla geride kalan sezonda sergilediği performansla dikkat çeken oyuncunun, yapılan görüşmeler neticesinde 3. Lig ekibiyle el sıkıştığı öğrenildi. Sağlanan mutabakatın ardından Mahmut Er'in, yeni sezonda Denizli İdman Yurdu 1959 SK forması giyeceği kaydedildi.