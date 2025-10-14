Denizlispor Amatör Ligde İlk Maçını Kazandı

Haberler

Tarihî borç yükü ve transfer yasaklarıyla mücadele eden Denizlispor, Bölgesel Amatör Lig'deki ilk maçında Yeşil Çivril Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek moral buldu. Takım, genç oyuncularla sahaya çıktı.

TARİHİ borç yükü ve transfer yasaklarıyla üst üste küme düşerek 4 yıl içinde Süper Lig'den ilk kez amatör kümeye kadar gerileyen Türk futbolunun köklü kulübü Denizlispor, sezonun ilk haftasında moral buldu. Bölgesel Amatör Lig 7'nci Grup'ta mücadele eden yeşil-siyahlı ekip, ilk hafta geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle taraftarından yoksun olduğu maçta evi Denizli Atatürk Stadı'nda Yeşil Çivril Belediyespor'u 1-0 yendi. Kadrosunu 4 yıldır takviye edemeyen, amatörde bile FIFA'dan aldığı transfer yasağı süren Denizlispor sahaya 17-20 yaş aralığında altyapısından gençleriyle çıkıp kazanmayı başardı.

