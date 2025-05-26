Denizlispor'daki Borç Krizi: Puan Silme Riskiyle Karşı Karşıya

DENİZLİ,

TARİHİNDE ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e düşen Denizlispor, Süper Lig döneminden eski futbolcularına olan borçlarıyla boğuşuyor. Geçen sezon eski yabancılarından Tiago Lopes'e olan borcu yüzünden FIFA tarafından 6 puanı silinince 3'üncü Lig'den düşen, yine eski futbolculardan Djedje'ye ise eski yöneticilerden Yasin Özpek'in destekleriyle 115 bin Euro ödeme yapıp puan silme tehlikesini önleyen Denizlispor'un başı Marvin Bakalorz ve Adam Stachowiak'ın alacakları yüzünden dertte. Denizlispor'da Kulüp Avukatı Melih Nebi Yavuz, kulübe puan silme riski oluşturan Bakalorz'un alacağında 600 bin Euro indirim yaptığını ancak kaleci Stachowiak'ın indirime yanaşmadığını açıkladı.

Yavuz, "Kulübümüzün puan silme cezasıyla karşı karşıya kaldığı ve CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) yargılaması sonucunda acilen çözüme kavuşturulması gereken süreçte, eski futbolcularımız Marvin Bakalorz ve Adam Stachowiak'a ilişkin dosyalarla ilgili olarak oyuncu taraflarıyla görüşmelere başlanmıştır. Marvin Bakalorz'un alacaklarıyla ilgili yapılan görüşmeler sonucunda hukuk ofisimizin girişimleriyle toplam 600 bin Euro tutarında bir indirim sağlanmıştır.

Ancak Adam Stachowiak ile yapılan görüşmelerden herhangi bir sonuç alınamamıştır. Bu olumsuz sonucun temel nedeni, oyuncuya dış kaynaklardan farklı yönlendirmeler yapılmasıdır. Bu şehre ve bu şehrin en büyük markası olan Denizlispor'a ihanet etmeyin" açıklamasını yaptı.