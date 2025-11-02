Haberler

Marmaris Yat Marin MFK, Ereğlispor ile Beraberliğe Razı Geldi

Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup'ta mücadele eden Marmaris Yat Marin MFK, sahasında oynadığı maçta FDM Yapı Ereğlispor ile 1-1 berabere kaldı. 90. dakikada bulduğu golle eşitliği sağlayan Marmaris, galibiyete yakın olduğunu ifade etti. Takım, 9 Kasım'da Denizlispor ile karşılaşacak.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Marmaris Yat Marin MFK, ligin 4. haftasında sahasında ağırladığı Konya ekibi FDM Yapı Ereğlispor ile 1-1 berabere kaldı.

Marmaris Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İzmir Bölgesi hakemlerinden Batu Arıbakır, Gözde Kan ve Nuri Can Balkaya yönetti.

İlk devresi 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında ilk gol 71. dakikada FDM Yapı Ereğlispor'dan geldi.

Ev sahibi takımın 90. dakikada bulduğu gol ile maç 1-1 sona erdi.

Marmaris Yat Marin MFK Asbaşkanı Selahattin Bilgin Özkaynak, karşılaşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, galibiyete yakın taraf olduklarını ancak beraberlikle sahadan ayrıldıklarını söyledi.

Marmaris Yat Marin MFK, 9 Kasım Pazar günü Denizlispor'a konuk olacak.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Spor
