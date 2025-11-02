Marmaris Yat Marin MFK, Ereğlispor ile Beraberliğe Razı Geldi

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Marmaris Yat Marin MFK, ligin 4. haftasında sahasında ağırladığı Konya ekibi FDM Yapı Ereğlispor ile 1-1 berabere kaldı.

Marmaris Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İzmir Bölgesi hakemlerinden Batu Arıbakır, Gözde Kan ve Nuri Can Balkaya yönetti.

İlk devresi 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında ilk gol 71. dakikada FDM Yapı Ereğlispor'dan geldi.

Ev sahibi takımın 90. dakikada bulduğu gol ile maç 1-1 sona erdi.

Marmaris Yat Marin MFK Asbaşkanı Selahattin Bilgin Özkaynak, karşılaşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, galibiyete yakın taraf olduklarını ancak beraberlikle sahadan ayrıldıklarını söyledi.

Marmaris Yat Marin MFK, 9 Kasım Pazar günü Denizlispor'a konuk olacak.