Denizli İdman Yurdu'ndan Denizlispor'a Destek Mesajı

Denizli İdman Yurdu, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Denizlispor'un yerini alma niyetinde olmadıklarını belirtti. Kulüp, çeşitli spekülasyonlara karşı bu açıklamayı yapma gereği duyduğunu ifade etti.

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Denizli İdman Yurdu, kulübün resmi hesaplarından bir paylaşım yaparak, " Denizlispor'un yerini alma niyetinde değiliz" mesajı verdi. Denizlispor'un Bölgesel Amatör Lig'e düşmesiyle Denizli'yi profesyonel ligde temsil eden tek kulüp haline gelen kırmızı-siyahlılar, "Son zamanlarda kulübümüz hakkında çıkan çeşitli spekülasyon ve asılsız isnatlara karşı bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur. Biz Denizli İdman Yurdu Spor Kulübü olarak, Denizli futboluna ve Denizli gençliğine hizmet felsefesiyle kurulduk. Hiçbir zaman Denizlisporumuzun yerini alma niyetimiz olmadı, olamaz, olmayacaktır da. Denizlispor'un zarar göreceği hiçbir senaryoda yer almak istemedik. Biz Denizli İdman Yurdu olarak, Denizlisporumuzun karşısında değil, yanındayız" açıklamasında bulundu.

