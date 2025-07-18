Denizlispor'dan Cezaya Yalanlama

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Denizlispor, FIFA tarafından -24 puan silme cezası verildiği iddialarını yalanlayarak kulübün düşürüleceği haberlerinin asılsız olduğunu açıkladı.

TÜRK futbolunun köklü kulüplerinden Denizlispor, FIFA tarafından kulübe -24 puan silme cezası verildiği ve takımın Süper Amatör Lig'e düşürülüp kapatılacağı iddialarını yalanladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bazı yayın organlarında ve sosyal medyada Denizlispor Spor Kulübü'müze -24 puan silme cezası geldiği ve kulübün Bölgesel Amatör Lig'den Süper Amatör Lig'e düştüğü haberleri yer almaktadır. Kulübümüzün mali açıdan zorlu zamanlar geçirdiği doğrudur ancak haberlerde belirtilen -24 puan silme cezası, takımın bir alt lige düşmüş olduğu ve A takımın faaliyetleri tamamen sonlandırdığı gerçeği yansıtmamaktadır. Denizlispor Spor Kulübü'ne verilen -12 puan silme cezası ise kulübe resmi olarak tebliğ edilmemiştir. Kulübün resmi sayfasından yapılan açıklamalara itibar edilmelidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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