Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Arda Güler'in Belçika'ya frikik golü Sergen Yalçın'ın Denizlispor golüne benzetildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arda Güler'in Belçika'ya frikik golü Sergen Yalçın'ın Denizlispor golüne benzetildi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımı, İzmir'de Belçika'ya 2-1 yenildi. Millilerin tek golünü 20. dakikada serbest vuruştan Arda Güler atarken, bu gol Sergen Yalçın'ın futbolculuk döneminde Denizlispor'a attığı gole benzetildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Milli futbolcu Arda Güler'in, Belçika'ya frikikten attığı gol, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın serbest vuruştan attığı gollere benzetildi.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 5. maçında A Milli Futbol Takımı, İzmir'de Belçika ile karşı karşıya gelirken rakibine 2-1'lik skorla kaybetti. Millilerin tek golünü Arda Güler, serbest vuruştan kaydetti. Arda'nın, müsabakanın 20. dakikasında frikikten attığı müthiş gol çok ses getirdi. Milli futbolcunun bu golü, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, futbolculuk döneminde Denizlispor'a serbest vuruştan attığı gole benzetildi.

Sosyal medyada 'Arda Güler'den, Sergen Yalçın golü' gibi yorumlar yapılırken birçok kullanıcı tarafından da bu gol paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlü komedyen Anthony Clark hayatını kaybetti! Ölüm nedeni ortaya çıktı

Milyonları güldüren ünlü komedyenden acı haber! Ölüm nedeni açıklandı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?

Erdoğan kalemini kırmış! Bir “Affımı istiyorum” haberi daha gelebilir
Bir neslin hafızasına kazınmıştı! MSN'nin efsane kızı yeniden konuşuluyor

Yıllarca herkes onu merak etti! MSN'nin gizemli kızı kim?
Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda

Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı
Selahattin Paşalı boşanma iddialarını yalanladı!

Dedikodulara son noktayı koydu! Selahattin Paşalı cephesinden açıklama
Ünlü şarkıcı tuhaflığı fark edip durumu ustalıkla toparladı

Ünlü şarkıcı düğünde neye uğradığını şaşırdı
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika'da! General KIZILELMA'yı yakından inceledi

Yapay zeka değil gerçek! Bu gurur Türkiye'nin
19 işçinin ailesi yas tutarken patron ev hapsini Boğaz'a nazır yalıda çekecek22

19 işçinin ailesi yas tutarken, patron cezasını bakın nerede çekecek