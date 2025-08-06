Karşıyaka, Rıza Mert Pişirici ile Savunmasını Güçlendirdi

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona Kartepe kampında hazırlanan Karşıyaka savunmaya takviye yaptı. Yeşil-kırmızılı kulüp Denizlispor'dan ayrılan 20 yaşında, 1.93 boyundaki stoper Rıza Mert Pişirici'yi kadrosuna kattı. Genç futbolcu geçen sezon Denizlispor'da 14 maçta görev yaptı. Rıza Mert, Karşıyaka'nın yeni sezon öncesi 13'üncü transferi oldu. Karşıyaka yönetimi, kulübün içinden geçtiği mali olarak zorlu süreçte futbol takımının oyuncu ve teknik kadro yapılanmasında maddi ve manevi destek sağlayarak, takımın kamp giderlerini karşılayan eski başkan ve yöneticilere de teşekkür etti.

Kaf-Kaf; Azat Yeşil, Cenk Karace, Mustafa Karabağlı, Mustafa Taşova, Nazım Torbaoğlu ve Yücel Yetik'e değerli destek ve katkıları için teşekkür mesajı yayınladı. Karşıyaka yönetimi, futbolda iç saha maçlarının oynanacağı Alsancak Stadı'nda sezon öncesi satışa çıkan localara gösterdikleri ilgi için ise divan kurulu adına Sadrettin İşçimenler ve Atakan Karakaplan'a, Ayhan Gültekin'e, Karşıyakalı Koç Ailesi'ne, 1912 Curva Grubu'na, 1912 Karşıyaka Derneği yönetimine de teşekkür mesajı yayınladı.