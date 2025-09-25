Haberler

Denizlispor'da Üyelik Kotası Kaldırıldı

Ege'nin köklü kulübü Denizlispor'da yapılan tüzük kongresinde üyelik kotası tamamen kaldırıldı. Alınan yeni kararlarla başkanlar, görev süreleri boyunca harcamalardan ve borçlardan sorumlu olacak. Yönetim, bu değişikliklerin kulübün geleceğine katkı sağlamasını umuyor.

TARİHİNDE ilk kez amatör lige düşen Ege'nin köklü kulübü Denizlispor'da yönetim tüzük kongresi yaptı. Kongrede alınan kararlar doğrultusunda üyelik kotası tamamen kaldırılıp, artık dileyen herkesin kulübe üye olmasının önü açıldı. Yeşil-siyahlı kulüpte yenilenen tüzük gereği başkanlar görev süreleri boyunca yaptıkları harcamalardan ve oluşan borçlardan tamamen sorumlu olacaklar. Yönetim, "Denizlispor'umuzun geleceğini daha güçlü, şeffaf ve katılımcı bir şekilde inşa etmek adına alınan bu kararların camiamıza fayda sağlamasını temenni ediyoruz" açıklamasını yaptı.

