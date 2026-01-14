Haberler

Tarihinde ilk kez amatöre düşen Denizlispor'a burada da rahat yok

Güncelleme:
Tarihinde ilk kez amatör lige düşen Denizlispor, geçmiş borçları nedeniyle FIFA tarafından 6 puan silinince son sıraya gerileyerek Süper Amatör Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

  • Denizlispor, tarihinde ilk kez amatör lige düştü.
  • Denizlispor, eski yabancılarına olan borçları nedeniyle FIFA tarafından 6 puan silme cezası aldı.
  • Denizlispor, Bölgesel Amatör Lig'de son sıraya gerileyerek Süper Amatör Lig'e düşme tehlikesi yaşıyor.

Uzun yıllar Süper Lig'de mücadele eden ve ülkemizi Avrupa'da da temsil etmiş Ege'nin köklü kulübü Denizlispor'un tarihinde ilk kez düştüğü amatör ligde de geçmiş borçlarıyla başı derde girdi.

PUAN SİLME CEZALARINDAN KURTULAMADI

Süper Lig döneminden olan borçları yüzünden 5 yıldır transfer yapamayıp 2021'den itibaren Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e kadar gerileyen Denizlispor puan silme cezalarından kurtulamadı.

SÜPER AMATÖR LİG'E DÜŞME TEHLİKESİ

Bölgesel Amatör Lig 7'nci Grup'ta gençleriyle mücadele edip düşme potasından kurtulmaya çalışan Denizlispor, eski yabancılarına olan borçları yüzünden FIFA tarafından 6 puanı silinince son sıraya geriledi. Süper Amatör Lig'e düşme tehlikesi yaşayan kulübün durumu taraftarlarını hüzne boğdu.



