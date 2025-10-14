Denizlispor, Afyonspor'u 2-1 Mağlup Edip Deplasmandaki İlk Galibiyetini Aldı

TFF Nesine 3. Lig 4. Grup 6. Hafta maçında deplasmanda Afyonspor Kulübü ile karşılaşan Denizlispor rakibini 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapayıp, deplasmanda ilk galibiyetini almış oldu.

TFF Nesine 3. Lig 4. Grup 6. Haftasında Afyon Zafer Stadında oynanan müsabakada Denizli İdmanyurdu Afyonspor Kulübünü 2-1 mağlup ederek galibiyet sayısını 4'e çıkararak, deplasmanda ilk galibiyetini aldı. Müsabakada Murat Torun'un 23. Dakikada kaydettiği gol ile 1-0 öne geçen Denizli temsilcisi Afyonspor Kulübünden Cihan Akkuş'un 67. Dakikada kaydettiği gol ile 1-1 olan maçı Murat Torun'un 90+8. Dakikada penaltıdan kazandığı gol ile 2-1 kazanmasını bildi ve puanını 13'e çıkardı.

Karşılaşmayı değerlendiren Denizli İdmanyurdu Teknik Sorumlusu Özcan Sert, zor bir maç olacağını önceden tahmin ettiklerini belirterek; "Ligin en zor maçlarından birine çıkacağımızı daha önce de söylemiştim. Çünkü bir hafta önce kendi sahasında Ayvalıkgücü gibi bir takımdan puan alan kendi sahasında puanlara ihtiyacı olan ve konum itibariyle çıkış arayan genç bir takıma karşı oynayacaktık. Bu tür maçlarda rakiplerin direnci çok fazla oluyor. Savunma kısmına biraz daha fazla ağırlık veriyorlar. Bizde her türlü hücum organizasyonlarına çalıştık. Rakip Çarşamba günü bir de hoca değişikliği yaşamıştı. Yeni hocayla motive olma durumları da vardı. Ancak biz hafta boyu çalıştığımız hücum organizasyonlarına eksiksiz şekilde uyguladık. Pozisyonlara da girdik. Sonuçta aldık. Durumu 1-0 yaptık. Daha sonra ikinci devre de çok şanssız bir şekilde kalenin içinden topumuz çıktı, birkaç pozisyon daha bulduk yararlanıp farkı açamadık" dedi.

"Kazanmak için bütün riskleri aldık"

Daha sonra talihsiz bir bireysel hata ile skor 1-1'e geldi diyen Teknik Sorumlu Sert "1-1'e geldikten sonra da elimizdeki imkanlarla skoru değiştirmeye çalıştık. Son dakikalarda bütün riskleri aldık çünkü 3 puan almak istiyorduk. Bu sırada rakip kontra ataklarla tehlike oluşturdu ama biz kalabalık hücum ettik. Son pozisyonda içeride inanılmaz kalabalıktık. Oradan da doğru bir penaltı ile Murat penaltıyı gole çevirdi ve maçı kazandık. Bizim için bu çık önemliydi. Hem yönümüzü daha da sağlamlaştırmak adına hem de böylesi bir deplasmandan çıkmak adına çok iyi oldu. Bu tür maçlar her zaman zor olur. Bu sonuçla 13 puana ulaştık. Şimdi izin vermeden çalışmalara devam edeceğiz. Cumartesi, Eskişehir deplasmanı var. Çok ciddi bir maça gideceğiz. Büyük bir camia ile oynayacağız. Hafta boyu onun keyfi ve heyecanı ile çalışıp maça en iyi şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ