Denizlispor'un 59. Yıl Kutlaması Coşku İçinde Yapıldı

HENÜZ 4 yıl önce Süper Lig'de yer alırken borçları ve transfer yasaklarıyla sert bir düşüş yaşayıp tarihinde ilk kez amatör kümeye gerileyen Türk futbolunun köklü kulüplerinden Denizlispor'da taraftarlar kulübün kuruluşunun 59'uncu yılını görsel şovla kutladı. Günlerdir hazırlık yapan yeşil-siyahlılar kutlamalara Denizli Valiliği önünden kortej yürüyüşüyle başladı. Denizlispor'un amatörde kaderine terkedilmesini kabul etmeyip kentin en büyük markasına sahip çıkan taraftarlar, "Tarihe, armaya, memlekete sadakat" pankartını taşıdı.

Binlerce Denizlisporlu mehteran takımı eşliğinde Delikliçınar Meydanı'na ulaşıp meydanı stadyuma çevirdi. Kutlamalara altyapıdan çıkan futbolculardan Kemal Çetinkaya, Ramazan Karakurt, Yusuf Emre İnanır, Oktay Kısaoğlu, Melih Kemal Pelen ve Mustafa Kemal Naza da katıldı. Meydandaki kutlamalar yerel sanatçıların konserleriyle sürerken, coşkunun doruğa ulaştığı anlarda binlerce taraftar meşaleleri aynı anda ateşleyip geceyi aydınlattı. Denizlisporlular kutlamanın ardından meydanı hep birlikte temizleyerek geride hiçbir çöp bırakmayıp örnek davranış sergiledi.