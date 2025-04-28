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Türk futbolunda bir ilk! Daha önce böylesi görülmemişti

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Süper Lig'den düşen Denizlispor, 59 yıllık kulüp tarihi boyunca ilk defa amatör kümeye geriledi. Bu süreç içerisinde, kentin diğer futbol kulübü Denizli İdmanyurdu ise tarihinde ilk kez 3. Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Bu durum, Denizli futbolu için hem üzücü hem de sevindirici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Denizlispor, Süper Lig'den 4 yıl içinde amatör kümeye gerilerken kentin en büyük temsilcisinin küme düştüğü haftada Denizli İdmanyurdu ise 3'üncü Lig'e yükseldi.

İLK KEZ AMATÖRE DÜŞTÜ

Denizlispor hafta sonu cumartesi günü 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kazansa kurtuluşunu ilan edeceği maçta Niğde Belediyespor'la 1-1 berabere kalarak tarihinde ilk defa amatör lige düştü. Maçın ardından yaşanan saha olaylarında Denizli Atatürk Stadı yangın yerine döndü.

TARİHTE BİR İLKİ BAŞARDILAR

Denizli'nin diğer temsilcisi Denizli İdmanyurdu ise 1 gün sonra Bölgesel Amatör Lig 7'nci Grup'ta şampiyonluğu garantileyip kenti profesyonel ligde temsilcisiz kalmaktan kurtardı. Denizli İdmanyurdu, bay takım olarak geçtiği haftada en yakın rakibi Torbalıspor deplasmanda Yeşil Çivril Belediyespor'a 1-0 yenilince maça bile çıkmadan şampiyonluğu garantiledi.

Son hafta öncesi Torbalıspor'un 4 puan önünde olan Denizli ekibi şampiyonluk kupasına 4 Mayıs Pazar günü Asarlıkspor maçında kavuşarak yeni sezonda 3'üncü Lig'de mücadele edecek. Denizli İdmanyurdu maçlarına Başkarcı ilçesinde çıkıyor. Grupta Torbalıspor ise 3'üncü Lig'e yükselmek için Play-Off oynayacak.

Türk futbolunda bir ilk! Daha önce böylesi görülmemişti
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDEMOKRAT:

amatör lige kadar gidip borçları sıfırlayıp yola devam ediyor kulüpler bilerek düşüyorlar.

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