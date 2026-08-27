Denizlispor İçin Umut: Amatör Küme Başvurusu Yapıldı

Maddi ve yönetim krizleriyle mücadele eden Denizlispor, yaşanan kadro krizi ve mali sıkıntılara rağmen 2026-2027 sezonunda amatör kümede sahaya çıkabilmek adına gerekli adımları attı.

Denizli'de günlerdir süren belirsizliklerin ardından taraftarı umutlandıran bir gelişme yaşandı. Geçmişte Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden ancak son yıllardaki borç yükü sebebiyle zor günler geçiren köklü kulüp, Süper Amatör Lig'de yer almak için başvurusunu tamamladı. Haziran ayında mevcut oyuncularla yola devam edileceği duyurulsa da ilerleyen süreçte yaşanan ayrılıklar, katılım konusunda ciddi soru işaretleri doğurmuştu. Bu krizin ardından gelen hamle, camiada yeniden beklenti oluşturdu.

Gözler artık oluşturulacak yeni ekibe ile sezon hazırlıklarına çevrildi. Yönetimin önündeki en büyük engellerin başında transfer yasağının yanı sıra 700 milyon TL'yi bulan ekonomik tablo yer alıyor. Başlayacak yeni dönem, kulübün tekrar ayağa kalkma mücadelesi açısından kritik bir sınav niteliği taşıyor. Seyircilerin tek arzusu ise takımlarının yeşil sahadaki varlığını kesintisiz sürdürmesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı