Haberler

Denizlispor İçin Umut: Amatör Küme Başvurusu Yapıldı

Denizlispor İçin Umut: Amatör Küme Başvurusu Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Maddi ve yönetim krizleriyle boğuşan Denizlispor, 2026-2027 sezonunda Süper Amatör Lig'de yer almak için başvurusunu tamamladı. Transfer yasağı ve 700 milyon TL'yi bulan borç yüküne rağmen kulüp, taraftarlarını umutlandırarak yeşil sahadaki varlığını sürdürme kararlılığını gösterdi.

Maddi ve yönetim krizleriyle mücadele eden Denizlispor, yaşanan kadro krizi ve mali sıkıntılara rağmen 2026-2027 sezonunda amatör kümede sahaya çıkabilmek adına gerekli adımları attı.

Denizli'de günlerdir süren belirsizliklerin ardından taraftarı umutlandıran bir gelişme yaşandı. Geçmişte Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden ancak son yıllardaki borç yükü sebebiyle zor günler geçiren köklü kulüp, Süper Amatör Lig'de yer almak için başvurusunu tamamladı. Haziran ayında mevcut oyuncularla yola devam edileceği duyurulsa da ilerleyen süreçte yaşanan ayrılıklar, katılım konusunda ciddi soru işaretleri doğurmuştu. Bu krizin ardından gelen hamle, camiada yeniden beklenti oluşturdu.

Gözler artık oluşturulacak yeni ekibe ile sezon hazırlıklarına çevrildi. Yönetimin önündeki en büyük engellerin başında transfer yasağının yanı sıra 700 milyon TL'yi bulan ekonomik tablo yer alıyor. Başlayacak yeni dönem, kulübün tekrar ayağa kalkma mücadelesi açısından kritik bir sınav niteliği taşıyor. Seyircilerin tek arzusu ise takımlarının yeşil sahadaki varlığını kesintisiz sürdürmesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor

Deprem sanıldı, gerçek başka çıktı! Bilanço ağırlaşıyor
İsrail iki ülkeye birden saldırdı! Lübnan’ı bombaladı, Suriye’ye karadan girdi

Gece yarısı iki ülkeye operasyon! Asker karadan girdi, evler basıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu’nun basına kapalı toplantıdaki sözleri sızdı! Tablo sandığından da kötü

Basına kapalı toplantıdaki sözleri sızdı! Tablo sandığından da kötü
Gaziantep'te korkunç kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Bir anlık dikkatsizlik faciaya dönüştü: 2 ölü, 4 yaralı
İBB Davası'nda 'rüşvet' itirafı! Paraların gittiği isimleri tek tek saydı

Bu ifade çok baş yakacak! Paraların gittiği isimleri tek tek saydı
Ünlü Oyuncu Devrim Özkan'dan Yaz Pozları!

Ünlü Oyuncu Devrim Özkan'dan Yaz Pozları!
Arkadaşıyla tartışıp evi terk etti! Cansız bedeni denizde bulundu

Telefonda söyledikleri ekipleri harekete geçirdi: Dehşet veren itiraf!
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı! Yüzde 50 zam senaryosu

Çalışanların yüzü gülecek! Milyonların beklediği zam için iki senaryo
40 yaşını göremem diyordu! Casey King, 272 kilo verip bambaşka biri oldu

Görenler tanıyamıyor! Tam 272 kilo verdi