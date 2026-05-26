26 Mayıs: Tarihte Bugün Neler Oldu?

26 Mayıs, Polonya'da Anneler Günü ve Gürcistan Bağımsızlık Günü olarak anılıyor. Tarihte bu günde II. Otto Alman Krallığı tahtına çıktı (961), Eyfel Kulesi'nin asansörü halka açıldı (1889), Bram Stoker'ın Dracula romanı basıldı (1897), Atatürk Ankara'dan son kez ayrıldı (1938), Denizlispor kuruldu (1966), SODEP kuruldu (1983) ve 2006 Cava Depremi'nde binlerce kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Haber Merkezi