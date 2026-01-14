Haberler

Denizlispor'a amatörde de rahat yok

Denizlispor'a amatörde de rahat yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ege'nin köklü kulübü Denizlispor, tarihi bir başarısızlıkla Süper Lig'den Amatör Lig'e düştü. Geçmiş borçları ve FIFA'nın puan silme cezasıyla mücadele eden kulüp, taraftarlarını üzüntüye boğdu.

EGE'nin köklü kulübü Denizlispor'un tarihinde ilk kez düştüğü amatör ligde de geçmiş borçlarıyla başı derde girdi. Süper Lig döneminden olan borçları yüzünden 5 yıldır transfer yapamayıp 2021'den itibaren Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e kadar gerileyen Denizlispor puan silme cezalarından kurtulamadı. Bölgesel Amatör Lig 7'nci Grup'ta gençleriyle mücadele edip düşme potasından kurtulmaya çalışan Denizlispor, eski yabancılarına olan borçları yüzünden FIFA tarafından 6 puanı silinince son sıraya geriledi. Süper Amatör Lig'e düşme tehlikesi yaşayan kulübün durumu taraftarlarını hüzne boğdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor

ABD ile İran gerginliği zirveye çıktı, Türkiye hemen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti! İşte bir story ve bir reels için istenen bedel

Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak

Fenerbahçe'de bir ilk yaşanacak! Saran, Koç, Yıldırım...
'Bu kış sert geçecek' diyen meteoroloji uzmanı lapa lapa kar için tarih verdi

"Bu kış sert geçecek" diyen uzman lapa lapa kar için tarih verdi
Hayat kadınları bile kapısına dayandı! Şimdi de arkadaşlarına musallat oldular

Hayat kadınları bile kapısına dayandı! Şimdi sıra arkadaşlarında
Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti! İşte bir story ve bir reels için istenen bedel

Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti
10 günlük vahşet! Cani, Mihriban'ı tanınmaz hale getirmiş

10 günlük vahşet! Caninin Mihriban'a yaptıkları akılalmaz
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki

"Yıldız ismi al gel" dedi! Dursun Özbek'ten o isme tam yetki