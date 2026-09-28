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Denizlispor'da mali genel kurul 13 Ekim'de borçları görüşecek

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Denizlispor'da mali genel kurul 13 Ekim'de borçları görüşecek
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Denizlispor Yönetim Kurulu, borçların görüşüleceği mali genel kurulun 13 Ekim 2026'da Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapılacağını duyurdu. İlk oturumda çoğunluk sağlanamazsa toplantı 20 Ekim 2026'da tekrarlanacak, kongrede borçların çözümüne dair öneriler karara bağlanacak.

Denizlispor Yönetim Kurulu, kulübün borçlarının masaya yatırılacağı mali genel kurulun 13 Ekim'de yapılacağını kamuoyuna duyurdu. Denizlispor'da yönetim kurulu, kulübün mali durumunu ve mevcut borçlarını görüşmek amacıyla mali genel kurul kararı aldı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, toplantının 13 Ekim 2026 Salı günü saat 14.00'te Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirileceği bildirildi. İlk oturumda tüzükte belirtilen sayısal çoğunluğun sağlanamaması durumunda, ikinci toplantının 20 Ekim 2026 Salı günü aynı yer ve saatte yapılacağı ifade edildi.

Gündemde borçların çözümü var

Açıklanan toplantı gündemine göre genel kurul; açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak. Divan başkanı ve üyelerinin seçiminin ardından, denetim kurulu raporu okunarak üyelerin oylamasına sunulacak. Yönetim kurulunun mali ve idari açıdan ibrasının gerçekleştirileceği kongrenin en önemli maddelerinden birini ise borçlar oluşturacak. Kongrede, Denizlispor'un borçlarının çözümüne dair öneriler alınıp karara bağlanacak. Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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