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Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düşecek

Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düşecek
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Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden ve Avrupa kupalarında önemli başarılara imza atan Denizlispor, tarihinin en ağır dönemlerinden birini yaşıyor. Süper Amatör Lig'e kadar gerileyen yeşil-siyahlı ekip, kadro yetersizliği nedeniyle 2026-2027 sezonunda lig müsabakalarına katılamayacak ve bir alt lige düşecek.

Uzun yıllar Süper Lig'de mücadele eden ve Türk futbolunun köklü kulüpleri arasında yer alan Denizlispor, yeni sezon öncesinde büyük bir krizle karşı karşıya kaldı.

Süper Amatör Lig'e kadar gerileyen yeşil-siyahlı ekipte mevcut futbolcuların takımdan ayrılmak istemesinin ardından kadronun tamamen boşaltıldığı öğrenildi.

Sahaya çıkabilecek yeterli oyuncu kadrosu bulunmayan Denizlispor, bu nedenle 2026-2027 sezonunda lig müsabakalarına katılamayacak.

LİG BAŞLAMADAN KÜME DÜŞECEK

Denizlispor'un yeni sezonda maçlara çıkamayacak olması, kulübün sportif geleceğini de doğrudan etkileyecek. Yeşil-siyahlı ekip, lig maratonu başlamadan bir alt lige düşecek.

AVRUPA'DA TARİH YAZMIŞTI

Denizlispor'un yaşadığı bu tablo, kulübün geçmişte Avrupa'da elde ettiği başarılar düşünüldüğünde daha da dikkat çekici bir hal aldı. Yeşil-siyahlılar, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda önemli bir başarıya imza atmıştı. Denizlispor sırasıyla Fransa'nın Lorient, Çekya'nın Sparta Prag ve Fransa'nın Olimpik Lyon ekiplerini eleyerek son 16 turuna yükselmişti. Ege temsilcisinin Avrupa macerasını, o sezon Jose Mourinho yönetiminde UEFA Kupası'nı kazanan Porto sonlandırmıştı.

SÜPER LİG'DEN AMATÖR KÜMEYE

Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden ve Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Denizlispor, ilerleyen yıllarda yaşadığı mali ve idari krizlerin ardından alt liglere geriledi. Süper Amatör Lig'e kadar düşen 60 yıllık köklü kulüp, gelinen noktada kadro yetersizliği nedeniyle bu ligde de mücadele edemeyecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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