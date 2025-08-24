Denizlispor'da 3 Ayrılık Gerçekleşti

UZUN yıllarca Süper Lig'de mücadele eden bu sezon ise Bölgesel Amatör Lig'e kadar gerileyen Denizlispor'da 3 ayrılık yaşandı. Yeşil-siyahlıların geçen sezon kalesini koruyan Ali Eren Yalçın, Karabük İdman Yurdu ile anlaşırken; defans oyuncusu Ramazan Karakurt ise Ağrıspor ile el sıkıştı. Denizlispor'da Mehmet Ali Ulaman da Ağrıspor ile antrenmanlarına çıkmaya devam ederken, henüz resmi sözleşme imzalamadı. Ağrıspor, Ramazan Karakurt; Karabük İdmanyurdu ise Ali Eren Yalçın için sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulunarak transferleri duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor