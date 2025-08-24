Denizlispor'da 3 Ayrılık Gerçekleşti
Süper Lig'de uzun yıllar mücadele eden Denizlispor, bu sezon Bölgesel Amatör Lig'e düştükten sonra Ali Eren Yalçın ve Ramazan Karakurt'un takımdan ayrıldığını duyurdu. Her iki oyuncu da Ağrıspor ve Karabük İdmanyurdu ile anlaşma sağladı.
UZUN yıllarca Süper Lig'de mücadele eden bu sezon ise Bölgesel Amatör Lig'e kadar gerileyen Denizlispor'da 3 ayrılık yaşandı. Yeşil-siyahlıların geçen sezon kalesini koruyan Ali Eren Yalçın, Karabük İdman Yurdu ile anlaşırken; defans oyuncusu Ramazan Karakurt ise Ağrıspor ile el sıkıştı. Denizlispor'da Mehmet Ali Ulaman da Ağrıspor ile antrenmanlarına çıkmaya devam ederken, henüz resmi sözleşme imzalamadı. Ağrıspor, Ramazan Karakurt; Karabük İdmanyurdu ise Ali Eren Yalçın için sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulunarak transferleri duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor