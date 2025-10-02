Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımının borcuna bakın

Yıllarca Süper Lig'de mücadele eden, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselen Denizlispor'un çöküşü devam edyor.

KULÜBÜN BORCU 625 MİLYON TL

Bölgesel Amatör Lig'e düşen Ege futbolunun köklü kulüplerinden Denizlispor, tarihi bir borç yüküyle karşı karşıya. Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği toplantıda kulübün borcunun 625 milyon TL'yi aştığını açıkladı.

Urkay, açıklamasında, "Denizli'yi Denizli yapan en önemli değerlerden biri Denizlispor'dur. Amatöre düşünce bir grup arkadaşla sahip çıkma duygusuyla yönetime aday olduk. Bu şehrin potansiyeli, kulübün borçlarını kapatmaya ve Denizlispor'u eski günlerine döndürmeye yeter. Hiçbir kaygım yok" dedi.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİYLE RADİKAL ADIM

Geçtiğimiz hafta yapılan tüzük kongresinde, kulübün geleceğini yakından ilgilendiren önemli kararlar alındı. Yeni düzenlemeye göre, gelecek tüm yönetimler dönemlerindeki borçtan sorumlu olacak. Ayrıca her yönetim için yıllık tahmini bütçe belirlenecek ve başkanlık yapacak olan yönetimin bu bütçeyi kulübün hesabına yatırması zorunlu hale getirilecek. Başkan Urkay, bu uygulamayla yönetim değişikliklerinde ortaya çıkan bütçe belirsizliğinin ortadan kalkacağını vurguladı.

AKADEMİ LİGLERİNE KATILAMAYACAK

Urkay, yeni sezonda kadro yetersizliği nedeniyle Denizlispor'un akademi liglerinde yer alamayacağını da açıkladı.

NEREDEN NEREYE

2020-21 sezonundan bu yana Süper Lig'de mücadele etmeyen Denizlispor, mücadele ettiği yıllarda topladığı 843 puanla birlikte Süper Lig tarihinin en fazla puan toplayan 22. ekibi konumunda bulunuyor.