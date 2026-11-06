Denizlispor, üst üste iki maça çıkmayınca 1'inci Amatör Lig'e düşürüldü

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TRENDYOL Süper Lig'de 21 sezon boyunca mücadele eden Ege'nin 60 yıllık köklü temsilcisi Denizlispor, Denizli 1'inci Amatör Lig'e düşürüldü. Henüz 5 yıl önce 2021'de Süper Lig'de yer alan yeşil-siyahlı ekip, bu sezon kadro oluşturamadı. Maçlara çıkamayan Denizlispor'un sezonun ilk iki haftasında Denizli Süper Amatör Lig'den 1'inci Amatör Lig'e düşmesi kesinleşti. Geçen hafta Denizli Süper Amatör Lig'in ilk haftasında Sarayköyspor karşılaşmasına çıkmayan Denizlispor, bu hafta oynanması planlanan Serinhisarspor maçına da çıkmayacağını bildirdi. Üst üste iki karşılaşmaya çıkmayan Denizlispor, Futbol Müsabaka Talimatları gereği küme düşürüldü. Yeşil-siyahlı ekip, önümüzdeki sezon 1'inci Amatör Lig'de mücadele edecek.

UEFA Kupası'nda 2003 yılında 3 tur birden geçerek Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Porto önünde çeyrek finalin kapısından dönen Denizlispor, 2019'da döndüğü Süper Lig'e 2021'de veda ettikten sonra amatöre lige kadar geriledi. Borçları yüzünden 5 yıldır transfer yasaklısı olan, FIFA tarafından eski yabancılarına ödemediği alacakları nedeniyle defalarca puanı silinen Denizlispor, 2023'te 1'inci Lig, 2024'te 2'nci Lig, 2025'te 3'üncü Lig, 2026'de Bölgesel Amatör Lig'e veda etmişti. Son 5 sezondur art arda küme düşen, elinde futbolcu kalmayan Denizli ekibinin geleceği belirsiz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı