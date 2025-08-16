Denizlispor'da Genç Oyuncu Satışları Devam Ediyor

BÖLGESEL Amatör Lig'e düştükten sonra 19 Ağustos Salı günü yapılacak kongreyi bekleyen Denizlispor seçime günler kala mevcut kadrodan oyuncu satmayı da sürdürüyor. Daha önce birçok genç oyuncunun satıldığı veya serbest kalıp ayrıldığı yeşil-siyahlılarda 21 yaşındaki sol bek Emir Toprak Dinç de 3'üncü Lig ekibi Düzcespor'a satıldı. Denizli temsilcisinin mevcut kadrosunda yalnız altyapı oyuncuları bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor