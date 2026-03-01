Haberler

Marmaris Yat Marin MFK, Denizlispor'u 2-0 mağlup etti

Marmaris Yat Marin MFK, Denizlispor'u 2-0 mağlup etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta Marmaris Yat Marin MFK, sahasında Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. İlk yarıda Soner Birinci'nin, ikinci yarıda ise Adem Parlak'ın golleriyle galip gelen Marmaris, 67. dakikada rakipten kırmızı kart gördü. Takım, ligin 19. haftasında Manavgat Belediyespor'a konuk olacak.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup mücadelesinde Marmaris Yat Marin MFK, ligin 18. haftasında sahasında ağırladığı Denizlispor'u 2-0 yendi.

Marmaris Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İzmir Bölgesi hakemlerinden Burak Can Güneş, Uğurcan Filibe ve Oğuzhan Uyanıker yönetti.

Marmaris Yat Marin MFK, karşılaşmanın 33. dakikasında Soner Birinci'nin golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın 67. dakikasında konuk ekipten Süleyman Bozbay kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Ev sahibi takım Adem Parlak'ın 83. dakikada kaydettiği golle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Marmaris Yat Marin MFK Başkanı Erdem Karaosmanoğlu, ligin sonuncusu olsa da mücadeleci bir ekiple oynadıklarını ve lider çıktıkları karşılaşmadan lider olarak ayrıldıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Marmaris Yat Marin MFK, ligin 19. haftasında, 8 Mart Pazar günü Antalya temsilcisi Manavgat Belediyespor'a konuk olacak.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü

İran'ı sarsacak bir haber daha: Ahmedinejad da öldürüldü
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı

Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı

İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti
Çin ve Rusya, Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti

İki müttefik Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti
Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu

Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu
Hamaney öldü, akıllara Saddam Hüseyin geldi

Saddam'ın yaptığı 23 yıl sonra takdir görmeye başladı
İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı

İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti
Savaş büyürken Papa'dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin

Kanlı savaş Papa'yı harekete geçirdi! Dünyaya kritik bir çağrısı var
Hakan Fidan'ın İran kehaneti yeniden gündemde

İran kehaneti yeniden gündemde