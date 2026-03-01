Marmaris Yat Marin MFK, Denizlispor'u 2-0 mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup mücadelesinde Marmaris Yat Marin MFK, ligin 18. haftasında sahasında ağırladığı Denizlispor'u 2-0 yendi.

Marmaris Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İzmir Bölgesi hakemlerinden Burak Can Güneş, Uğurcan Filibe ve Oğuzhan Uyanıker yönetti.

Marmaris Yat Marin MFK, karşılaşmanın 33. dakikasında Soner Birinci'nin golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın 67. dakikasında konuk ekipten Süleyman Bozbay kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Ev sahibi takım Adem Parlak'ın 83. dakikada kaydettiği golle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Marmaris Yat Marin MFK Başkanı Erdem Karaosmanoğlu, ligin sonuncusu olsa da mücadeleci bir ekiple oynadıklarını ve lider çıktıkları karşılaşmadan lider olarak ayrıldıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Marmaris Yat Marin MFK, ligin 19. haftasında, 8 Mart Pazar günü Antalya temsilcisi Manavgat Belediyespor'a konuk olacak.