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Denizlispor'da Kadro Tamamen Boşaldı

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Denizlispor, Süper Amatör Lig'de mücadele edeceği sezon öncesi futbolcuların takımda kalmak istememesi üzerine kadroyu boşalttı. Kadro yetersizliği nedeniyle 2026-2027 sezonuna katılamayacak ve bu sezon küme düşecek.

BU sezon Süper Amatör Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da kadro boşaltıldı. Yıllarca Süper Lig'de mücadele eden ve bir dönem Türkiye'yi, Avrupa kupalarında da temsil eden Denizlispor'da mevcut futbolcular takımda kalmak istemiyor iddiasıyla takımdan gönderildi ve kadro tamamen boş kaldı.

Denizlispor 2026-2027 sezonuna kadro yetersizliğinden dolayı katılamayacak ve bu sezon da küme düşecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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