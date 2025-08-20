Denizlispor'un Yeni Başkanı Süleyman Urkay Oldu

Haberler
Güncelleme:
Bölgesel Amatör Lig'e düşen Denizlispor'un kongresinde Süleyman Urkay, 72 oy alarak başkan seçildi. Kongrede sadece 5 kişilik bir yönetim kurulu oluşturuldu ve Urkay, kulübün borçlarını azaltmayı hedefliyor.

BÖLGESEL Amatör Lig'e düşen Ege futbolunun köklü ekibi Denizlispor'un kongresinde başkanlığa Süleyman Urkay seçildi. Genel kurulda 95 üyenin 72'sinin oyunu alan Süleyman Urkay üçüncü kez başkanlık koltuğuna oturdu. Daha önce 2012-13 ve 2016-18 yılları arasında Denizlispor'u yöneten Urkay, Denizli Pamukkale Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'ndaki kongreye tek aday olarak girdi. Aday olması beklenen eski başkanlardan Erhan Ergil ise üyelerin içeri alınmadığı, bazı üyelerin üyelikten çıkarılarak usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla seçime girmedi.

Denizlispor'da Urkay'ın listesi sadece 5 kişiden oluştu.

Urkay'ın yanı sıra İbrahim Uluturhan, Mehmet Bayer, Taner Karaçay ve Mehmet Kabakçı yeni yönetim kurulunu oluşturdu. Başkan Urkay, kongrede yeşil-siyahlı camiaya umut dolu mesajlar vererek, "Denizlispor'un hangi ligde olduğu önemli değil. Biz kulübün borçlarını azaltmaya ve transfer yasağını kaldırmaya geldik. Yönetim kurulunun üye sayısının az olduğu eleştirildi. Davet ettiğimiz birçok kişi teklifimizi kabul etmedi. Ancak en kısa sürede yönetim kurulu sayımızı 25'e çıkaracağız" dedi. Öte yandan birçok futbolcunun gittiği Denizlispor'da Ramazan Karakurt, Yusuf Emre İnanır ve Kemal Çetinkaya da veda mesajı yayınladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
