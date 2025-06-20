Denizlispor'dan Eski Başkanlara Suç Duyurusu

BÖLGESEL Amatör Lig'e tarihinde ilk kez düştükten sonra eski yabancı futbolcularına olan borçları yüzünden FIFA'nın puan silme cezası kıskacında olan Denizlispor, eski başkanlara savaş açtı. Denizlispor yönetimi, eski başkanlardan Mehmet Uz döneminde üçüncü şahıslara kiraya verilerek maddi ve manevi zarara neden olan otoparklar için suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Geçen sezon 2 ay görev yapan eski başkanlardan Erhan Ergil hakkında kulübe yapılan bağışları kendi alacağı gibi gösterdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Denizlispor yönetimi, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kulübe maddi kazanç elde edilmesi için tahsis edilen otoparkların, eski başkanlardan Mehmet Uz döneminde kiraya verilmek suretiyle kulübün zarara uğratıldığını ifade ederek, bu konuda da suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.