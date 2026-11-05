Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'de geçmişte önemli başarılara imza atan ve Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Denizlispor, üst üste iki maça çıkmadığı için futbol müsabaka talimatları gereğince 1. Amatör Lig'e düşürüldü. Geçen hafta Sarayköyspor maçına çıkmayan yeşil-siyahlı ekip, bu hafta oynanacak Serinhisarspor müsabakasına da katılmayacağını bildirdi. Karar, futbol camiasında ve taraftarlarda derin üzüntüye neden oldu.
Süper Lig'de geçmişte önemli başarılara imza atan ve Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden köklü kulüp Denizlispor, üst üste maçlara çıkmama kararı nedeniyle futbol müsabaka talimatları gereğince 1. Amatör Lig'e düşürüldü.
ÜST ÜSTE İKİ MAÇA ÇIKMADI
Geçtiğimiz hafta Sarayköyspor karşılaşmasına çıkmayan yeşil-siyahlı ekip, bu hafta oynanması planlanan Serinhisarspor müsabakasına da katılmayacağını bildirdi. Üst üste iki maça çıkmama kuralı gereğince tescil edilen karar doğrultusunda Horozlar, önümüzdeki sezon amatör ligde mücadele edecek.
TARAFTARI DERİN ÜZÜNTÜYE BOĞDU
Atatürk Stadı'nda bir dönem coşkulu taraftarıyla Süper Lig'e damga vuran kulübün bu duruma gelmesi, futbol camiasında ve taraftarlarda derin üzüntüye neden oldu.