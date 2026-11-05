Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de geçmişte önemli başarılara imza atan ve Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Denizlispor, üst üste iki maça çıkmadığı için futbol müsabaka talimatları gereğince 1. Amatör Lig'e düşürüldü. Geçen hafta Sarayköyspor maçına çıkmayan yeşil-siyahlı ekip, bu hafta oynanacak Serinhisarspor müsabakasına da katılmayacağını bildirdi. Karar, futbol camiasında ve taraftarlarda derin üzüntüye neden oldu.

Süper Lig'de geçmişte önemli başarılara imza atan ve Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden köklü kulüp Denizlispor, üst üste maçlara çıkmama kararı nedeniyle futbol müsabaka talimatları gereğince 1. Amatör Lig'e düşürüldü.

ÜST ÜSTE İKİ MAÇA ÇIKMADI

Geçtiğimiz hafta Sarayköyspor karşılaşmasına çıkmayan yeşil-siyahlı ekip, bu hafta oynanması planlanan Serinhisarspor müsabakasına da katılmayacağını bildirdi. Üst üste iki maça çıkmama kuralı gereğince tescil edilen karar doğrultusunda Horozlar, önümüzdeki sezon amatör ligde mücadele edecek.

TARAFTARI DERİN ÜZÜNTÜYE BOĞDU

Atatürk Stadı'nda bir dönem coşkulu taraftarıyla Süper Lig'e damga vuran kulübün bu duruma gelmesi, futbol camiasında ve taraftarlarda derin üzüntüye neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil

Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi! İşte beklenen tablo

Uzman isimden çifte tahmin! Emekli maaşı ve altın için rakam verdi
Galatasaray'ın yıldızı Batrakov'un eşinden büyük fedakarlık

Eşinin yaptığı olay oldu! Herkes konuşuyor
Kış yüzünü gösterdi! Türkiye'nin en yüksek geçidinde ulaşım durdu

Kış yüzünü gösterdi! Türkiye'nin en yüksek geçidinde ulaşım durdu
Halde 25 lira olan domates markette 75 liraya satılıyor! Antalya'da sele rağmen sebze fiyatları düştü

Sel bile durduramadı! Domates ve biberin fiyatı bir haftada düştü
'Kocan bana yazıyor' diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu27

"Kocan bana yazıyor" diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu
Torbalı'da evde çıkan yangında 23 yaşındaki anne hayatını kaybetti! 2 oğlu hastanede

Gece 03.00'te mutfakta başladı! 23 yaşındaki anne kurtarılamadı
Sinan Özen ölümden döndü! Konser dönüşü korkutan kaza

Sinan Özen ölümden döndü! Konser dönüşü korkutan kaza