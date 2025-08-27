Denizlispor'un Yeni Başkanı Urkay: Birlikte Başaracağız!

Denizlispor'un yeni başkanı Süleyman Urkay, kulübün yeniden ayağa kalkması için taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarını vurguladı. Borçların azaltılması ve altyapının güçlendirilmesi gibi projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

BÖLGESEL Amatör Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da geçen hafta kongrede üçüncü kez başkanlığa seçilen Süleyman Urkay açıklama yaptı. Urkay, yazılı açıklamasında Denizlispor'u omuz omuza tekrar ayağa kaldırmaları gerektiğini vurguladı. Urkay, "Denizlispor bugün zor günlerden geçmektedir. Ancak şundan emin olun Denizli'nin potansiyeli, kulübümüzü yeniden ayağa kaldırmaya fazlasıyla yeter. Yeter ki omuz omuza verelim, bu büyük çınarı tekrar yeşertelim. Borç yükünü bitirecek ve Denizlispor'u ayağa kaldıracak projelerimizi önümüzdeki süreçte tek tek sizlerle paylaşacağız" dedi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yakında önemli bir tüzük değişikliğine gideceğiz. Bu değişiklik, kulübümüzün büyümesine ve daha güçlü bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacaktır. Güçlü bir altyapı oluşturmak da önceliklerimizin başında geliyor. Denizlispor altyapısı, Türk futboluna oyuncu yetiştiren bir futbolcu fabrikasına dönüştürülecektir. Unutmayın, Denizlispor artık Denizli'nin büyüklüğüne yakışır bir vizyonla yoluna devam edecektir. Bugün attığımız adımlar, yarın kendi kendine yetebilen bir Denizlispor'un temelini atacaktır. ve bu yolda en büyük destekçimiz, her zaman olduğu gibi taraftarlarımız olacaktır. Birlikte başaracağız!"

