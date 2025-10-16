Haberler

Denizlispor'a Mehmet Uz'dan 2 Milyon TL Destek

Denizlispor'a Mehmet Uz'dan 2 Milyon TL Destek
Eski başkan Mehmet Uz, Denizlispor'a firması aracılığıyla 2 milyon TL göğüs sponsorluk desteği sağladı. Sözleşme, başkan Süleyman Urkay ve eski yöneticilerle birlikte imzalandı.

BU sezon tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'de yer alan Denizlispor'a eski başkanlarından Mehmet Uz'dan destek geldi. Kulübün 2021'de Süper Lig'den düştüğü dönemde başkanlığı devralıp uzun süre sürdüren Mehmet Uz, firması aracılığıyla takımın formasına göğüs sponsoru oldu. Anlaşma kapsamında Uz'un firmasının kulübe 2 milyon TL destek sağlayacağı açıklandı.

Sözleşmeyi başkan Süleyman Urkay, Mehmet Uz ve eski yöneticilerden Yasin Özpek birlikte imzaladı. Denizlispor'dan, "Denizlispor ailesinin bir parçası olan ve geçmişte kulübümüzde başkanlık görevini üstlenen Sn. Mehmet Uz'a değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Bu destek, Denizlispor'un geleceğine güç, camiamıza umut katacaktır" açıklaması yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
