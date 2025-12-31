Ege'de 2025 Yılında Takım Sporlarında Şampiyonluklar ve Küme Düşmeleri

GERİDE bıraktığımız 2025 yılı Ege'ye takım sporlarında sevinç ve hüznü bir arada getirdi. Futbol ve salon sporlarındaki şampiyonlukların yanında 2025'te köklü kulüpler küme düşmenin acısını yaşadı. İzmir temsilcisi Aliağa Futbol Kulübü, geçen sezon 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta namağlup şampiyon olarak tarihe geçti. Sarı-siyahlıların bileği profesyonel liglerde 2.5 sezondur iç sahada hiç bükülmedi. Muğla'nın geçmişte en istikrarlı temsilcisi olan Muğlaspor, 2025'te küllerinden doğdu. Önceki sezon amatörden çıktıktan sonra geçen sezon da 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak 18 yıl sonra 2'nci Lig'e döndü. Muğlaspor 2026'da üst üste üçüncü şampiyonluğunu yaşayarak 1'inci Lig hedefine ulaşma mücadelesi veriyor. Denizli ekibi Denizli İdmanyurdu da 2025 yılında tarihine ilk kez 3'üncü Lig'e çıkmayı başardı.

GÖZTEPE'YE 100'ÜNCÜ YILDA ÇİFTE KUPA

Futbolda önce tesisleşip ardından Süper Lig'de yabancı yatırımcı Sport Republic döneminde istikrarı yakaladıktan sonra Onursal Başkan Mehmet Sepil yönetiminde seneler sonra salon sporlarına dönen Göztepe, kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2025'i voleybol ve basketbolda çifte şampiyonlukla tamamladı. 2025'te 100 yaşını geride bırakan İzmir temsilcisi kadınlar voleybolda 20 sene sonra Sultanlar Ligi'ne çıkarken, erkekler basketbolda da Türkiye Basketbol Ligi'ne yükseldi.

HENTBOLDA YALIKAVAK FARKI

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'dan çıkıp güçlü rakipleri arasında başarıya ulaşan Yalıkavakspor, 2025'te art arda ikinci kez ligde şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Bodrum ekibi, 2023'te Türkiye Kupası'nı, 2023 ve 2024'te art arda iki kez Süper Kupa'yı da kazanmıştı.

SU TOPUNDA AVRUPA'DA İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

Kadınlar su topunda 2024'te Avrupa'da Challenger Kupası'nı ilk kez ülkemize getiren İzmir Büyükşehir Belediyespor Su topu Takımı, 2025'te kupaları ikiledi. İzmir ekibi İstanbul'da Galatasaray'la oynadığı finali kazanarak üst üste ikinci defa Avrupa kupasını havaya kaldırmayı başardı. İzmir BŞB su topunda bu sezon güçlerini olimpik branşlara önemli yatırım yapan Göztepe'yle birleştirdi.

5 TAKIM KÜME DÜŞTÜ

2025 Ege'de takım sporlarında sadece şampiyonluklara değil, çok köklü kulüplerin küme düşmesine sahne oldu. Bodrum FK, 2025'te tek sezonluk mücadele sonrası Süper Lig'e veda etti. Ege'nin geçmişte en başarılı takımlarından Denizlispor, futbolda 2021'de Süper Lig'den başladığı düşüşte 2025'te paraşütsüz amatör lige geriledi. Borçları yüzünden 4 senedir transfer yasaklısı olan Denizlispor, tarihinde ilk kez kendisini amatör kümede buldu. Denizlispor'la benzer kaderi yaşayan Altay, 2022'de Süper Lig, 2024'te 1'inci Lig, 2025'te 2'nci Lig'den üst üste düştü. Son 4 yıldır transfer yapamayan İzmir'in 112 yıllık temsilcisi eski yabancılarına olan borçları nedeniyle 3'üncü Lig'de de FIFA'nın puan silme ve küme düşürme yaptırımlarıyla karşı karşıya. Nazillispor 2025'te 2'nci Lig'den düşüp yaşadığı bahis ve şike skandallarıyla kapanma noktasına gelirken, Turgutluspor da geçen sezon profesyonel liglere mendil salladı.