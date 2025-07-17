Türk futbolunun çınarı Denizlispor'a ikinci kez -12 puan cezası! Kapanmanın eşiğindeler

Türk futbolunun çınarı Denizlispor'a ikinci kez -12 puan cezası! Kapanmanın eşiğindeler
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Mali sorunlarla boğuşan Türk futbolun köklü kulübü Denizlispor'a ikinci kez -12 puan cezası geldi. Toplamda -24 puan silinen yeşil-siyahlılar, Bölgesel Amatör Lig'e katılamayacak ve Denizli Süper Amatör Ligi'ne düşecek. Kulüp yetkililerinin aldığı karar doğrultusunda, A takım seviyesinde sportif faaliyetler sona erdirilecek.

Ekonomik krizin içerisinde olan Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olan Denizlispor'da kötü günler yaşanmaya devam ediyor.

TOPLAMDA -24 PUAN CEZASI

Gazete Şehir'de yer alan habere göre; Mali sıkıntılar yaşayan Denizlispor, ilk olarak Türkiye Futbol Federasyonu tarafından -12 puan silme cezasına çarptırılmıştı. Ancak yaşanan gelişmelerin ardından bu cezanın yanına ikinci bir -12 puanlık ceza daha eklendi. Böylece Denizlispor'un toplamda aldığı puan silme cezası -24'e ulaştı. FIFA ve TFF nezdinde kulübe yöneltilen borçlara dayalı bu cezalar, kulübün ligdeki akıbetini belirleyen kritik bir dönüm noktası oldu.

SÜPER AMATÖR'E DÜŞECEK

Denizlispor'un aldığı bu ağır ceza sonucunda Bölgesel Amatör Lig'e katılması da mümkün olmadı. Bu nedenle takım, 2025-2026 sezonunda doğrudan Denizli Süper Amatör Ligi'ne düşmüş olacak.

KAPANMANIN EŞİĞİNDELER

Kulüp yetkililerinin aldığı karar doğrultusunda, A takım seviyesinde sportif faaliyetler sona erdirilecek. Oyuncu satışlarının tamamlanmasının ardından profesyonel futbol operasyonları durdurulacak ve sadece altyapı faaliyetleri sürdürülecek.

Haberler.com / Hamza Temur - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSamet Demir:

çok güzel oldu.. ah aldınız bölge insanından..

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Acaba mazlum ahından mı? Borçlar silinsin diye mi?

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Haber YorumlarıŞükrü Polat:

Beter olsunlar. Gs gitsin kurtarsın şimdi teşvikleri versin yine. Giresunda ayni durumda. Darısı samsuna

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Haber YorumlarıSelim Güler:

Heyt hoos Samsuna laf yok .Fenere herzaman 4 takti diyeki yaran var

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