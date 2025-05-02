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Denizlispor'a Seyircisiz Oynama Cezası

Denizlispor'a Seyircisiz Oynama Cezası
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SÜPER Lig'de 4 kez küme düşerek amatöre gerileyen Denizlispor, Niğde Belediyespor maçı sonrası disiplin cezası aldı. İç sahada 1 maç seyircisiz oynama cezası verilen kulübe, taraftar olayları sebebiyle toplamda 4 maç ceza verildi.

SÜPER Lig'de başlayıp son 4 yıl içinde 4 kez küme düşerek tarihinde ilk kez amatör kümeye gerileyen Denizlispor, yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de iç sahadaki ilk 4 maçında taraftar desteğinden yoksun olacak. 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta 26 Nisan Cumartesi günü kazansa kurtuluşunu ilan edeceği karşılaşmada Niğde Belediyespor'la evinde 1-1 berabere kalarak küme düşen yeşil-siyahlılara 90 dakika bitiminde yaşanan olayların faturası ağır oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Denizlispor'a Niğde Belediyespor önünde aynı sezon içinde iç sahada tribünde beşinci kez tekrarlanan çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 1 resmi müsabakayı kendi evinde seyircisiz oynama cezası verdi. Aynı maçta Denizli'ye taraftarın neden olduğu saha olayları nedeniyle de 3 maç seyircisiz oynama cezası çıktı. Başkan Fatih Aslan Kazancıo da 45 bin hak mahrumiyeti ve 76 bin 500 TL ceza aldı. Denizlispor taraftarları maçın ardından koltukları kırarak sahaya atmış, tribünde pankartları ateşe vermişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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