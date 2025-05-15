Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü! Fatura emekçilere kesildi
Bir zamanlar Süper Lig'de yer alan Denizlispor, geçtiğimiz haftalarda TFF 3. Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e düştü. Bu durum, köklü kulüpte 59 yıl sonra yaşanan bir olay nedeniyle kaosu daha da büyüttü. Olayın faturası, kulübün emekçilerine kesilerek birçok personelin görevine tazminatsız son verildi.
Süper Lig'in köklü takımı ve bir dönem ülkemizi UEFA Kupası'nda temsil eden Denizlispor, finansal sorunlar ve yönetimsel krizler nedeniyle 3. Lig'de de tutunamayarak 59 yıl sonra bir ilki yaşadı ve Bölgesel Amatör Lig'e düştü.
FATURA PERSONELE KESİLDİ
Denizlispor'un Bölgesel Amatör Lig'e düşmesinin ardından ise kulüpte adeta personel kıyımı yaşandı. Çarşamba günü itibarıyla Denizlispor Kulübü'nde görev yapan idari kadrodaki 5 personel hariç tüm personelin iş akdi sonlandırıldı. Kulüp bünyesinde uzun yıllardır emek veren çalışanlar, son 3 aydır maaşlarını alamamalarının üzerine bir de işten çıkarılmalarıyla birlikte hak ettikleri tazminatlarını da alamayarak zor durumda kaldıklarını dile getirdi.
"HERKESTEN HELALLİK DİLERİZ"
İşten çıkartılan personeller ortak bir açıklama paylaşarak, "Bu süreçte kulübe yıllarını vermiş, zor zamanlarda bile görevinden ödün vermemiş emekçilerimizin yaşadığı mağduriyetin kamuoyunun bilgisine sunulmasını önemli buluyoruz. Bugüne kadar birlikte çalıştığımız tüm dostlarımıza teşekkür eder, herkesten helallik dileriz." ifadeleri kullanıldı.