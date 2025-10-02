Haberler

Denizlispor'un Borcu 625 Milyon TL, Başkan Urkay'dan Açıklamalar

Denizlispor'un borcu 625 milyon TL olarak açıklandı. Başkan Süleyman Urkay, kulübün eski günlerine dönmesi için şehrin potansiyeline inandığını ve yeni tüzük değişiklikleri ile gelecekteki yönetimlerin daha sorumlu olacağını belirtti.

BÖLGESEL Amatör Lig'e düşen Ege futbolunun köklü kulübü Denizlispor'un borcu 625 milyon TL olarak açıklandı. Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde kulüpte yaşanan son gelişmelerle ilgili toplantı düzenledi. Başkan Urkay projelerinden ve vizyonlarından bahsettiği basın toplantısında kulübün toplam 625 milyon TL borcu olduğunu açıkladı. Yıllar önce kulübün kötü yönetildiğiyle ilgili defalarca uyarı yaptığını belirten Urkay, "Bu şehrin potansiyeli kulübün eski günlerine dönmesi için yeter" dedi.

Süleyman Urkay, "Denizli'yi Denizli yapan en önemli değerlerinden biri Denizlispor'dur. Denizlispor amatöre düşünce ben tekrar Denizlispor'a sahip çıkılması duygusuyla bir grup arkadaşla birlikte yönetime aday olduk. Ben bu şehrin potansiyeline çok inanıyorum. Denizli'nin potansiyeli Denizlispor'un borçlarını kapatmaya da Denizlispor'un eski günlerine tekrar geri dönmesine yeter. Mesele bir plan dahilinde sürecin ileriye götürülmesidir. Benim inancım tam ve hiç bir kaygı duymuyorum" açıklamasını yaptı.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ DEVRİMİ

Geçen hafta tüzük kongresi yaparak bundan sonra gelecek tüm yönetimleri dönemlerindeki borçtan sorumlu tutan yeşil-siyahlılarda Başkan Urkay, tüzük değişikliği ile radikal kararlar alındığının altını çizerek, "Bundan böyle kulübün bir yılı için tahmini bir bütçe belirlenecek. Başkanlık yapacak olan yönetimin bu bütçeyi kulübün hesabına yatırması zorunlu olacak. Böylelikle olası yönetim değişikliklerinde başkanlık sonrası bütçe arayışı ve belirsizlik de ortadan kalkmış olacak" dedi. Urkay yeni sezonda kadro yetersizliğinden dolayı akademi liglerinde yer alamayacaklarını da açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
