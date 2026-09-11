Denizlispor’da belirsizlik sürüyor

Denizlispor'da yönetimin "Sözler tutulursa istifa ederiz" açıklamasının üzerinden bir hafta geçmesine rağmen resmi bir adım atılmamasının belirsizliği tırmandırdığı iddia edildi.

Denizlispor camiası, kulübün geleceğini doğrudan etkileyecek kritik bir süreci takip ediyor. Yönetimin geçtiğimiz hafta sosyal medya üzerinden duyurduğu, "Verilen sözlerin tutulması halinde istifa mektubumuzu valiliğe sunacağız" açıklamasının ardından tüm gözler valilik makamına ve kulüptem gelecek resmi adımlara çevrildi.

Camia resmi adım bekliyor

Açıklamanın üzerinden geçen bir haftalık süreçte henüz resmi bir gelişme yaşanmazken, siyah-yeşilli taraftarlar ve kamuoyu verilecek karara kilitlendi. Taraftarlar, verilen sözlerin tutularak kulübün önünün açılmasını ve yaşanan belirsizliğin son bulmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı