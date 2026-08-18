Denizlispor tesislerinde gerginlik! Taraftar, başkana saldırmaya kalktı

Türk futbolunun tarihi kulüplerinden biri olan Denizlispor'un yeni sezonda lige katılamayacağının gündeme gelmesinin ardından bir grup taraftar, kulübe bayrak asmak amacıyla Haluk Ulusoy Tesisleri'ne gitti.

TARAFTAR BAŞKANA SALDIRMAYA KALKTI

Sabah saatleri itibariyle tesislere gelen bir taraftar grubu, tesis içerisinde Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay ile karşı karşıya geldi. Taraftarlar ile Başkan Urkay arasında bayrak asılması konusunda başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Gerginliğin artması üzerine bir taraftarın Başkan Urkay'ın üzerine yürüdüğü belirtildi.