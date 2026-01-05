Haberler

Altınordu, Gökhan Süzen'i transfer etti

2'nci Lig Beyaz Grup'ta zor günler geçiren Altınordu, tecrübeli sol bek Gökhan Süzen ile transfer anlaşması yaptı. 38 yaşındaki futbolcu, son olarak Denizlispor'da forma giymekteydi.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta devre arasına düşme hattında giren Altınordu, dış transferde tecrübeli sol bek Gökhan Süzen'le anlaşarak sürpriz bir hamle yaptı. Son olarak geçen sezon Denizlispor formasıyla Bölgesel Amatör Lig'e düşme üzüntüsü yaşayan 38 yaşındaki savunmacı bu sezon ilk yarıyı boşta geçirdi. Kariyerinde Süper Lig'de 142, 1'inci Lig'de 178, 2'nci Lig'de 77, 3'üncü Lig'de 14, kupada ise 35 resmi müsabakada görev yapan Gökhan; Düzcespor ve Galatasaray altyapısında yetişip RAMS Başakşehir FK, Beşiktaş, Gaziantep FK, Özbelsan Sivasspor, Tokatspor, Giresunspor, Adanaspor ve Ümraniyespor'da da top koşturdu.

Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Devre arası transfer çalışmaları kapsamında en son Denizlispor forması giyen Gökhan Süzen ile anlaşmaya vardık. Torbalı Metin Oktay Yerleşkemizde Kulüp Müdürümüz Barış Ertosun ile bir araya gelen yeni transferimiz, kendisini Altınordumuza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi. Deneyimli defans oyuncusunun 4 sezon formasını giydiği Denizlispor'da 113 maça çıkıp, 12 gol, 22 asistlik performans sergilediği bildirildi. Gökhan Süzen yeni takımının en yaşlı futbolcusu oldu. Altınordu'da transfer çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

