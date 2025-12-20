Desteklediği takımın maçını izlemeye gitti, sinirlerine hakim olamamanın bedelini ağır ödedi

Denizli spor ve Denizli İdmanyurdu sevgisi ile yaşayan esnaf Anıl Zengin, geçen haftalarda oynanan Denizli İdmanyurdu - Altay müsabakasında bir anda sinirlerine hakim olamayınca sportmenliğe aykırı hareketten dolayı TFF nin 6222 yasa gereği tüm spor müsabakalarından bir sezon boyunca ceza aldı.

''BÜYÜK HAYRANLIĞIM OLDU''

Denizli'ye büyük bir hayranlık duyduğunu dile getiren"Ben yıllarımı Denizlispor'a verdim fakat Denizli'mizde bir diğer profesyonel takım olarak 3. Lig'de ilimizi temsil eden Denizli İdmanyurdu'na da büyük hayranlığım oldu her iki tamımızın hiç bir maçlarını kaçırmadım ta ki Altay müsabakasına kadar.'' dedi.

''BU GÜNLERDE GEÇER''

Aldığı cezadan dolayı üzgün olduğunu belirten Zengin, ''Ben çok heyecanlı bir taraftarım Altay maçında bana göre sportmenliğe aykırı olmadığını düşündüğüm rakip takıma yapmış olduğum hareketten dolayı TFF'nin 6222 yasa gereğinden bir sezon boyunca tüm spor müsabakalarına gitmeme cezası aldım. Her hafta Denizli'de oynanan maçlarda karakola gidip imza atıyorum. Yine de ben maça gitmesem de içimdeki futbol sevgisi asla bitmeyecek gelecek sezon cezam bittiğinde yine takımlarımıza destek vereceğim bu günlerde geçer inşallah" dedi.