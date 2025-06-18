Denizlispor'dan, eski başkan Erhan Ergil hakkında suç duyurusu

Denizlispor'dan, eski başkan Erhan Ergil hakkında suç duyurusu
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Denizlispor yönetimi, bir iş insanı tarafından kulübe bağışlanan parayı, kendi alacağıymış gibi gösterdiği iddia edilen eski başkan Erhan Ergil hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Denizlispor yönetimi, bir iş insanı tarafından kulübe bağışlanan parayı, kendi alacağıymış gibi gösterdiği iddia edilen eski başkan Erhan Ergil hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili olarak Denizlispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Denizlispor Spor Kulübü geçmiş dönem geçici başkanı Erhan Ergil'in kulübe bir iş insanı tarafından yapılan bağışı kendi şahsı alacağı olarak gösterdiği tespit edilmiştir. Yönetim kurulunun araştırması neticesinde gelen bağışın kendisine alacak olarak yazdırdığı ortaya çıkan bu olay sonrası Erhan Ergil hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na söz konusu bağış ve tüm banka hesap hareketlerinin denetlenmesi için suç duyurusunda bulunulmuştur. Denizlispor Spor Kulübü'ne yapılan hukuksuzluklar ve usulsüzlükler tek tek ortaya çıkartılarak hukuki işlem başlatılacaktır. Bunların devamı gelecektir" denildi.

Hakkında suç duyurusunda bulunulan Başkan Ergil, aktif görevinin son günlerinde, takımın içinde bulunduğu buhrandan çıkarmak amacıyla 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı'nda açlık grevi eylemi gerçekleştirmişti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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