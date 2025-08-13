Denizlispor'un Kongresi Yeterli Üye Olmadığı İçin Ertelendi

Bölgesel Amatör Lig'e düşen Denizlispor'un kongresi yeterli kongre üyesi sayısına ulaşılamadığı gerekçesiyle ertelendi. Yeni tarih 19 Ağustos Salı, saat 18.00 olarak belirlendi.

BÖLGESEL Amatör Lig'e düşen Denizlispor'un dün yapılması planlanan kongresi çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Kongre, Denizli Pamukkale Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda 19 Ağustos Salı günü saat 18.00'de toplanacak. Dün salona yüzlerce taraftar akın etmesine rağmen yeterli kongre üyesi sayısına ulaşılamadığı öğrenildi. Genel kurulda eski başkanlardan Süleyman Urkay ve Erhan Ergil'in yarışması bekleniyor.

