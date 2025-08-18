Denizlispor'un Kongresi Yarın Gerçekleşecek

BÖLGESEL Amatör Lig'e düşen Ege'nin uzun yıllar Süper Lig'de mücadele eden temsilcisi Denizlispor'un kongresi yarın yapılacak. Denizli Pamukkale Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'ndaki kongre saat 18.00'de başlayacak. Yeşil-siyahlılarda seçimde eski başkanlar Süleyman Urkay ve Erhan Ergil'in aday olmaları bekleniyor. Lige katılım bedelini geçen cuma günü son anda ödeyebilen Denizlispor'da kadrodaki altyapı patentli oyunculardan Ramazan Karakurt da ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor