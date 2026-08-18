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Denizlispor ligden düşüyor, taraftar ile başkan arasında gerginlik

Denizlispor ligden düşüyor, taraftar ile başkan arasında gerginlik
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Denizlispor’un kadro kuramayıp lige katılamayacağı kesinleşirken, taraftarlar Haluk Ulusoy Tesisleri’ne bayrak asmak istedi. Başkan Süleyman Urkay ile taraftarlar arasında çıkan tartışma polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi.

Denizlispor, yeterli kadro oluşturulamaması nedeniyle yeni sezonda lige katılamayacak ve lig başlamadan küme düşecek. Bu gelişmenin ardından bir taraftar grubu, Haluk Ulusoy Tesisleri'ne giderek kulübe bayrak asmak istedi. Taraftarlar ile Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay arasında tartışma yaşandı.

Denizlispor'un yeni sezonda lige katılamayacağının gündeme gelmesinin ardından bir grup taraftar, kulübe bayrak asmak amacıyla Haluk Ulusoy Tesisleri'ne gitti. Tesislere gelen taraftarlar burada Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay ile karşılaştı.

Taraftarlar ile Başkan Urkay arasında bayrak asılması konusunda başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Gerginliğin artması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafların arasına girerek müdahalede bulunurken, yaşanan gerginlik daha fazla büyümeden önlendi.

Tesis önünde yaşanan tartışma ve taraftarların tepkileri cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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