Balıkesir Haber, Balıkesir Son Dakika Haberleri - Haberler

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BALIKESİR

Balıkesir haber, Balıkesir son dakika haberleri ve gelişmeleri.

304 ilçeye adliye kurulması için çalışma başlatıldı

304 ilçeye adliye kurulması için çalışma başlatıldı

ADALET Bakanlığı'nca 282 ilçede kapatılan adliyelerin yeniden açılması ve yeni ilçe olan 22 ilçede adliye kurulması için çalışma başlatıldı.
Balıkesir - 37 Dakika Önce
Kutsal emanetler Çanakkale'den yol çıktı

Kutsal emanetler Çanakkale'den yol çıktı

Kutsal emanetler Çanakkale'den yol çıktı Çanakkale'de Zafer Haftası kutlamaları başladı Çanakkale Deniz Zaferinin 107. yıl dönümü ve Zafer Haftası kutlamaları başladı.
Balıkesir - 59 Dakika Önce
Balıkesir'de kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Balıkesir'de kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Balıkesir'de kar kartpostallık görüntüler oluşturdu Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kar yağışında kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Balıkesir - 1 Saat Önce
Ayvalık'ta Melih Çakırca güven tazeledi

Ayvalık'ta Melih Çakırca güven tazeledi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın olağan genel kurul toplantısında Oda Başkanı Melih Çakırca güven tazeledi.
Balıkesir - 2 Saat Önce
41 üniversite öğrencisi İstiklal Marşı'nı seslendirdi

41 üniversite öğrencisi İstiklal Marşı'nı seslendirdi

41 üniversite öğrencisi İstiklal Marşı'nı seslendirdi Öğrenciler birlik oldu, İstiklal Marşı'nın 101'inci yılını kutladı İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü sebebi ile Düzce Üniversitesi öğrencileri dikkat çeken bir etkinlik gerçekleştirdi.
Balıkesir - 2 Saat Önce
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, okullarda incelemede bulundu.
Balıkesir - 3 Saat Önce
Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda birinciliği Ekaterina Atalık elde etti

Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda birinciliği Ekaterina Atalık elde etti

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından organize edilen 2022 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda milli sporcu Ekaterina Atalık birinci oldu.
Balıkesir - Dün 20:08
Balıkesir'de rahatsızlanan kadın, kar küreme çalışması sonrası hastaneye kaldırıldı

Balıkesir'de rahatsızlanan kadın, kar küreme çalışması sonrası hastaneye kaldırıldı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde yolları kar nedeniyle kapanan kırsal mahallede yaşayan ve rahatsızlanan kadın için belediye ekipleri yol açma çalışması yürüttü.
Balıkesir - Dün 19:44
Son 24 saatte korona virüsten 123 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 123 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 123 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 25 bin 401 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Balıkesir - Dün 19:43

Balıkesir

Nüfus1.228.620 (2019 itibarıyla)
Hava Durumu - 1

Karlı

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
05:56 		Öğle
13:23 		İkindi
16:41 		Akşam
19:18 		Yatsı
20:36
ValiHasan Şıldak
Bld. BaşkanıYücel Yılmaz - (AK PARTİ)
Valilik Sitesi http://www.balikesir.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://www.balikesir.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiMarmara Bölgesi
İlçe Sayısı20
Yüzölçümü14.583 km2
Rakım70m
Posta Kodu10000
Alan Kodu266
Plaka Kodu10
Koordinatı39.64917, 27.88611
Balıkesir Seçim Sonuçları
Balıkesir Gündemindeki Kişiler
Balıkesir Haber Dağılımı
Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 25 bin 401 oldu

Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 25 bin 401 oldu

Son dakika haber... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 25 bin 401 olduSAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.
Balıkesir - Dün 19:38
Son dakika haber | Türkiye'de 25 bin 401 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber | Türkiye'de 25 bin 401 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 365 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 401 kişinin testi pozitif çıktı, 123 kişi yaşamını yitirdi.
Balıkesir - Dün 19:36
Balıkesir kırsalında karla mücadele çalışması devam ediyor

Balıkesir kırsalında karla mücadele çalışması devam ediyor

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi kar yağışının görüldüğü 16 ilçede toplam 555 personel ve 214 araç ile karla mücadeleye gece gündüz devam ediyor.
Balıkesir - Dün 18:58
BALIKESİR - (DRONE) Kar yağışı etkili oldu

BALIKESİR - (DRONE) Kar yağışı etkili oldu

Karla kaplanan Çamlık Tepesi'nin drone ile görüntülenmesi BALIKESİR - Yurdun büyük bölümünde görülen kar, Balıkesir kent merkezinde de etkili oluyor.
Balıkesir - Dün 18:02
Balıkesir'de jandarmadan 22 şahsa operasyon

Balıkesir'de jandarmadan 22 şahsa operasyon

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği asayiş ve uyuşturucu operasyonda 22 şahıs gözaltına alındı.
Balıkesir - Dün 17:41
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kar koşullarını değerlendirdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kar koşullarını değerlendirdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kar koşullarını değerlendirdi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz: "Balıkesir her zaman alarmda" Balıkesir'de dün gece yarısı bastıran kar yağışı aralıklarla sabaha kadar devam etti.
Balıkesir - Dün 17:03
Meteorolojiden İstanbul, Bursa ve Balıkesir için kuvvetli kar uyarısı

Meteorolojiden İstanbul, Bursa ve Balıkesir için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji, İstanbul, Bursa ve Balıkesir için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.
Balıkesir - Dün 16:42
Kepsut'ta aşı projesi hayata geçiyor

Kepsut'ta aşı projesi hayata geçiyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde hayvancılığın geliştirilmesi adına Kepsut Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında küçük ve büyükbaş hayvanların aşılanmasına yönelik protokol imzalandı.
Balıkesir - Dün 16:41
Meteoroloji'den Balıkesir için yeni kar uyarısı

Meteoroloji'den Balıkesir için yeni kar uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2. Bölge Müdürlüğü'nün Balıkesir için yaptığı kar uyarısını güncelledi.
Balıkesir - Dün 15:47
Son Dakika | Eşlerin birbirlerine fırlattıkları ceviz ve tabak silah sayıldı

Son Dakika | Eşlerin birbirlerine fırlattıkları ceviz ve tabak silah sayıldı

Son dakika haberi... Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde, karı kocanın birbirlerine ceviz ve tabak fırlatması silah niteliğinde değerlendirilerek, çift hakkında kamu davası açıldı.
Balıkesir - Dün 15:28
Sındırgı-Akhisar yolunda zincir zorunluluğu

Sındırgı-Akhisar yolunda zincir zorunluluğu

Sındırgı-Akhisar yolunda zincir zorunluluğuAkhisar karayolunu kullanan ağır tonajlı araçlara ve yolcu otobüslerine zincir kullanma zorunluluğu getirildi.
Balıkesir - Dün 14:23
Pazartesi okul var mı 2022? 14 Mart Pazartesi günü okullar tatil mi? Pazartesi hangi illerde okullar tatil?

Pazartesi okul var mı 2022? 14 Mart Pazartesi günü okullar tatil mi? Pazartesi hangi illerde okullar tatil?

Türkiye'yi esir alacak kar yağışı bazı illerde etkisini gösterirken başta İstanbul olmak üzere bazı illerde yüz yüzde eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Pazartesi günü okul var mı? Pazartesi okullar tatil mi? 14 Mart 2022 okullar tatil mi? Pazartesi hangi illerde okullar tatil? Pazartesi okul tatil mi? İşte yanıtı...
Balıkesir - 7 Dakika Önce
BALIKESİR'DE FETÖ OPERASYONUNA 2 TUTUKLAMA--

BALIKESİR'DE FETÖ OPERASYONUNA 2 TUTUKLAMA--

BALIKESİR'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Balıkesir - Dün 13:44
Yoğun kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı - Ümraniye/Samandıra

Yoğun kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı - Ümraniye/Samandıra

İstanbul'da iki gündür etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.
Balıkesir - Dün 12:46
Balıkesir'de polisten 43 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de polisten 43 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları 3 ayrı operasyonda çeşitli suçlardan aranan, uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonlarında 43 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 10 kişi tutuklandı.
Balıkesir - Dün 12:22
Balıkesir'de beyaza bürünen kent böyle görüntülendi

Balıkesir'de beyaza bürünen kent böyle görüntülendi

Balıkesir'de beyaza bürünen kent böyle görüntülendi Balıkesir'de dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü, şehrin simgesi haline gelen Balıkesir tren garı, Zağnos Paşa Cami, havadan görüntülendi.
Balıkesir - Dün 12:11
Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Manisa'da akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı, bazı mahalle yollarının kapanmasına neden oldu.
Balıkesir - Dün 11:56
Zirai ilaç ambalaj atıklarının bertarafı ile Bayramiç Havzası kirlenmekten kurtarıldı

Zirai ilaç ambalaj atıklarının bertarafı ile Bayramiç Havzası kirlenmekten kurtarıldı

Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan, "Zirai İlaç Ambalaj Atıklarının Toplanarak Bertaraf Edilmesi Projesi" kapsamında, Bayramiç Barajı ve Bayramiç Havzası'ndaki 25 bölgeye yerleştirilen konteynerler ile toplanan zirai ilaç ambalaj atıklarının bertaraf edilmesiyle çevre, 17 bin...
Balıkesir - Dün 11:05
İş hukukunda güncel mevzuat değişiklikleri

İş hukukunda güncel mevzuat değişiklikleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Akademisi işbirliği ile düzenlediği 'İş hukukunda güncel mevzuat değişiklikleri' konulu eğitim, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.
Balıkesir - Dün 10:59
Kar yağışı etkisini sürdürüyor - Başakşehir'de araçlar yokuş çıkmakta zorlandı

Kar yağışı etkisini sürdürüyor - Başakşehir'de araçlar yokuş çıkmakta zorlandı

İstanbul'da iki gündür etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.
Balıkesir - Dün 10:54
Ordu'da okullar tatil mi? Ordu Valiliği açıklaması! Ordu kar tatili var mı? Ordu Hava Durumu!

Ordu'da okullar tatil mi? Ordu Valiliği açıklaması! Ordu kar tatili var mı? Ordu Hava Durumu!

Türkiye'yi esir alacak kar yağışı bazı illerde etkisini gösterirken başta İstanbul olmak üzere bazı illerde yüz yüzde eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Ordu'da okullar tatil mi? Ordu Valiliği açıklaması! Ordu kar tatili var mı? Ordu'da bugün okul var mı, okullar tatil mi? Hangi ilçeler tatil edildi?
Balıkesir - Dün 10:48
İstanbul'da yoğun kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı

İstanbul'da yoğun kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı

İstanbul'da iki gündür etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.
Balıkesir - Dün 10:47
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Balıkesir merkezli 8 il ve KKTC'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Balıkesir - Dün 10:33
Balıkesir'de kar yağışı etkili oldu

Balıkesir'de kar yağışı etkili oldu

Balıkesir'de kar yağışı etkili oldu İstanbul - İzmir karayolunda ulaşımda sorun yaşanmıyor Balıkesir'de dün başlayan ve gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı zorlaştırıyor.
Balıkesir - Dün 09:34
Niğde'de okullar tatil mi? Son Dakika! Niğde Valiliği açıklaması! Niğde kar tatili var mı? Niğde Hava Durumu!

Niğde'de okullar tatil mi? Son Dakika! Niğde Valiliği açıklaması! Niğde kar tatili var mı? Niğde Hava Durumu!

Türkiye'yi esir alacak kar yağışı bazı illerde etkisini gösterirken başta İstanbul olmak üzere bazı illerde yüz yüzde eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Niğde'de okullar tatil mi? Niğde Valiliği açıklaması! Trabzon kar tatili var mı? Niğde bugün okul var mı, okullar tatil mi?
Balıkesir - Dün 08:41
Trabzon'da okullar tatil mi? Son Dakika! Trabzon Valiliği açıklaması! Trabzon kar tatili var mı? Trabzon Hava Durumu!

Trabzon'da okullar tatil mi? Son Dakika! Trabzon Valiliği açıklaması! Trabzon kar tatili var mı? Trabzon Hava Durumu!

Türkiye'yi esir alacak kar yağışı bazı illerde etkisini gösterirken başta İstanbul olmak üzere bazı illerde yüz yüzde eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Trabzon'da okullar tatil mi? Trabzon Valiliği açıklaması! Trabzon kar tatili var mı? Trabzon'da bugün okul var mı, okullar tatil mi?
Balıkesir - Dün 08:18
Yozgat'ta okullar tatil mi? Yozgat Valiliği açıklaması! Yozgat kar tatili var mı? Yozgat Hava Durumu!

Yozgat'ta okullar tatil mi? Yozgat Valiliği açıklaması! Yozgat kar tatili var mı? Yozgat Hava Durumu!

Türkiye'yi esir alacak kar yağışı bazı illerde etkisini gösterirken başta İstanbul olmak üzere bazı illerde yüz yüzde eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Yozgat'ta okullar tatil mi? Yozgat Valiliği açıklaması! Yozgat kar tatili var mı? Yozgat bugün okul var mı, okullar tatil mi?
Balıkesir - Dün 08:10
11 mart 2022 okullar tatil mi? 11 Mart 2022 bugün hangi illerde kar tatili var? Cuma kar tatili olan şehirler!

11 mart 2022 okullar tatil mi? 11 Mart 2022 bugün hangi illerde kar tatili var? Cuma kar tatili olan şehirler!

Türkiye'de etkisini sürdüren soğuk hava dalgasının getireceği kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verildi. Ardından Hangi şehirlerde kar tatili var? Engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verilen iller hangileri? sorularının yanıtı merak edildi.
Balıkesir - Dün 07:59
Yokuşta kayan araçlar zor anlar yaşadı

Yokuşta kayan araçlar zor anlar yaşadı

Yokuşta kayan araçlar zor anlar yaşadı Balıkesir'de gece saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Balıkesir - Dün 01:54
Son dakika haber... Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Son dakika haber... Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler... Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından 10 adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Balıkesir - Dün 00:58
Karlı zemine yazılan tatil mesajına Vali kayıtsız kalmadı: Öğrencilerimizi kırmayalım o zaman

Karlı zemine yazılan tatil mesajına Vali kayıtsız kalmadı: Öğrencilerimizi kırmayalım o zaman

Balıkesir'de öğrenciler, karlı zemine "Sayın Valim, tatil istiyoruz" yazıp fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Vali Hasan Şıldak ise "Sevgili öğrencilerimizi kırmayalım o zaman" mesajıyla yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.
Balıkesir - 10.03.2022
Balıkesir'de 6 ilçede daha yarın eğitime ara verildi

Balıkesir'de 6 ilçede daha yarın eğitime ara verildi

Balıkesir'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın 6 ilçede daha okullar tatil edildi.
Balıkesir - 10.03.2022
EDREMİT'TE UYUŞTURUCU TACİRLERİNE OPERASYON; 9 GÖZALTI

EDREMİT'TE UYUŞTURUCU TACİRLERİNE OPERASYON; 9 GÖZALTI

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 126 gram metamfetamin ve 150 gram esrar ele geçirdi, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir - 10.03.2022
Son 24 saatte korona virüsten 140 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 140 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 140 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 492 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Balıkesir - 10.03.2022
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 492 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 492 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.
Balıkesir - 10.03.2022
Balıkesir'de 1355 sikke ele geçirildi

Balıkesir'de 1355 sikke ele geçirildi

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1355 sikke ele geçirildi.
Balıkesir - 10.03.2022
BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir - 10.03.2022
Hande Erçel ve Kerem Bürsin ayrılığıyla ilgili şok iddia: Menajerler böyle olmasını istedi

Hande Erçel ve Kerem Bürsin ayrılığıyla ilgili şok iddia: Menajerler böyle olmasını istedi

Sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Kerem Bürsin ve Hande Erçel çifti, magazin gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor. Konuyla ilgili ortaya atılan bir iddiaya göre, ikili menajerlerinin baskısı sonucu ayrıldı.
Balıkesir - 10.03.2022
'Bor Bilimi' kitabının Türkçe çevirisi yayınlandı

"Bor Bilimi" kitabının Türkçe çevirisi yayınlandı

Hitit Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Ali Köse, Prof. Dr. Narayan Hosmane'nin editörlüğünde İngilizce yayınlanan "Bor Bilimi" isimli kitabı Tenmak-Boren'in katkılarıyla Türkçe'ye çevirerek bilim dünyasının hizmetine sundu.
Balıkesir - 10.03.2022
BALIKESİR - 12. Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

BALIKESİR - 12. Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bu yıl 12'nci düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı düzenlenen törenle açıldı.
Balıkesir - 10.03.2022
Burhaniye'de yeni Halk Eğitimi Merkezi Müdürü göreve başladı

Burhaniye'de yeni Halk Eğitimi Merkezi Müdürü göreve başladı

Burhaniye ilçesinde, Bülent Dükancı'nın Nadir Tolun İlkokulu Müdürlüğüne atanmasıyla boşalan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne Turan Fırat Algül atandı.
Balıkesir - 10.03.2022
Balıkesir Üniversitesi ve Bigadiç Belediyesi arasında iş birliği protokolü İmzalandı

Balıkesir Üniversitesi ve Bigadiç Belediyesi arasında iş birliği protokolü İmzalandı

Balıkesir Üniversitesi ve Bigadiç Belediyesi arasında Fizyoterapi, Rehabilitasyon ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi binasının yapımına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.
Balıkesir - 10.03.2022
Kamu kurumları tatil mi? 11 Mart yarın kamu personeli izinli mi? Engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verilen şehirler hangileri?

Kamu kurumları tatil mi? 11 Mart yarın kamu personeli izinli mi? Engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verilen şehirler hangileri?

Türkiye'de etkisini sürdüren soğuk hava dalgasının getireceği kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verildi. Ardından Hangi şehirlerde kar tatili var? Engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verilen iller hangileri? sorularının yanıtı merak edildi.
Balıkesir - 10.03.2022
Başkan Yücel Yılmaz ringe çıktı

Başkan Yücel Yılmaz ringe çıktı

- Başkan Yücel Yılmaz ringe çıktı Başkan Yılmaz genç sporcularla boks yaptı Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un genç boksörleriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, istekleri kırmadı ve eşofmanlarını giyip ringe çıktı.
Balıkesir - 10.03.2022
Balıkesir'de polisten huzur operasyonu

Balıkesir'de polisten huzur operasyonu

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 2 ayrı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 24 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 9 kişi tutuklandı.
Balıkesir - 10.03.2022
Yasemin Adar Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası başladı

Yasemin Adar Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası başladı

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından gerçekleştirilen U17 ve U20 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonasının açılış töreni Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonunda başladı.
Balıkesir - 10.03.2022
Yasemin Adar U17 Kadınlar Güreş Şampiyonası sona erdi

Yasemin Adar U17 Kadınlar Güreş Şampiyonası sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından gerçekleştirilen U17 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi.
Balıkesir - 10.03.2022
Balıkesir'de beklenen kar başladı

Balıkesir'de beklenen kar başladı

Balıkesir'de beklenen kar başladı Balıkesir'de kar yağışı başladı Balıkesir Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Balıkesir'de etkili olması beklenen kar yağışı, sabahın erken saatlerinde Merkez ve bir çok ilçede etkili olmaya başladı.
Balıkesir - 10.03.2022
Edremit'te stokçuluk ve fahiş fiyat denetimine Kaymakam Odabaş da katıldı

Edremit'te stokçuluk ve fahiş fiyat denetimine Kaymakam Odabaş da katıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hizmet veren yerel ve zincir marketlerde satılan temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önlenmesi amacıyla market denetimleri devam ediyor.
Balıkesir - 10.03.2022
BALIKESİR - Hayvan gübresinden 12 bin 500 haneye elektrik üretiliyor

BALIKESİR - Hayvan gübresinden 12 bin 500 haneye elektrik üretiliyor

Balıkesir'de, 14 milyon dolar yatırımla kurulan biyogaz enerji santralinde, yılda 30 bin ton hayvan gübresi işlenerek 12 bin 500 hanenin elektriği üretiliyor.
Balıkesir - 10.03.2022
Çorlu'da okullar tatil mi? Son Dakika! 10-11 Mart Çorlu Kaymakamlığı açıklaması! Çorlu'da kar tatili var mı?

Çorlu'da okullar tatil mi? Son Dakika! 10-11 Mart Çorlu Kaymakamlığı açıklaması! Çorlu'da kar tatili var mı?

Türkiye'yi esir alacak kar yağışı bazı illerde etkisini gösterirken başta İstanbul olmak üzere bazı illerde yüz yüzde eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Çorlu'da okullar tatil mi? Son Dakika! 10-11 Mart Çorlu Kaymakamlığı açıklaması! Çorlu'da kar tatili var mı?
Balıkesir - 10.03.2022
Türkiye'de şubat ayı sıcaklık ortalaması bu yıl 1,3 derece arttı

Türkiye'de şubat ayı sıcaklık ortalaması bu yıl 1,3 derece arttı

Türkiye'de şubat ayında en yüksek sıcaklık 24,5 derece ile Şırnak Cizre'de, en düşük sıcaklık -26,7 derece ile Van Özalp'te ölçüldü.
Balıkesir - 10.03.2022
Son dakika haberleri... Sındırgı'nın yöresel lezzetleri Balıkesir gastronomi atlasında yer alacak

Son dakika haberleri... Sındırgı'nın yöresel lezzetleri Balıkesir gastronomi atlasında yer alacak

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sındırgı'nın yöresel lezzetleri Balıkesir gastronomi atlasında yer alacak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin "Balıkesir'in Gastronomi Atlası" oluşturmak adına başlattığı proje kapsamında;
Balıkesir - 10.03.2022
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Güney Ege kıyıları dışında ülke iz genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Balıkesir - 10.03.2022
Bigadiç'e dev sağlık merkezi

Bigadiç'e dev sağlık merkezi

Bigadiç'e dev sağlık merkeziBALIKESİR Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ile Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Balıkesir - 10.03.2022
Ayçiçek yağlarının fiyatı artarken, zeytinyağı fiyatları değişmedi

Ayçiçek yağlarının fiyatı artarken, zeytinyağı fiyatları değişmedi

Ayçiçek yağlarının fiyatı artarken, zeytinyağı fiyatları değişmediBALIKESİR Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytinyağı satışları arttı.
Balıkesir - 10.03.2022
Cemre nedir, ne zaman düşer? Havalar ne zaman ısınacak?

Cemre nedir, ne zaman düşer? Havalar ne zaman ısınacak?

Mart ayı itibarıyla bahar ayları başlamış olsa da Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası sonrası cemre nedir, cemre ne zaman düşer sorularına yanıt aranıyor. Ülkenin geniş kesiminde kar yağması sebebiyle üçüncü cemrenin düşeceği tarih araştırılıyor. Peki, havalar ne zaman ısınacak? İşte, cemre düşmesi hakkında detaylar ve bilgiler...
Balıkesir - 10.03.2022
Kamu kurumları tatil mi? Yarın kamu personeli izinli mi? Engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verilen şehirler hangileri?

Kamu kurumları tatil mi? Yarın kamu personeli izinli mi? Engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verilen şehirler hangileri?

Türkiye'de etkisini sürdüren soğuk hava dalgasının getireceği kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verildi. Ardından Hangi şehirlerde kar tatili var? Engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verilen iller hangileri? sorularının yanıtı merak edildi.
Balıkesir - 10.03.2022
Sındırgılı Kadınlara Özel Konser

Sındırgılı Kadınlara Özel Konser

Sındırgı Akpınar Yaşam Merkezi'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi konservatuarı " Osman Çiçekle Ege Türküleri "Konseri düzenlendi.
Balıkesir - 10.03.2022
Kar yağışı ne kadar sürecek? Kar yağışı ne zamana kadar devam edecek? İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?

Kar yağışı ne kadar sürecek? Kar yağışı ne zamana kadar devam edecek? İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?

Meteoroloji ve AKOM'un günlerdir devam eden uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde aralıklarla devam etti. Megakent'te sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı İstanbulluları beyaz bir örtüyle karşılarken, günlerce sürecek yağışın başlamasının ardından uyarılar da art arda geliyor. Peki, Kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? Kar yağışı ne zamana kadar devam edecek? İşte meteoroloji tahminleri!
Balıkesir - 10.03.2022
Aksaray'da okullar tatil mi? Aksaray Valiliği açıklaması! Aksaray kar tatili var mı? Aksaray Hava Durumu!

Aksaray'da okullar tatil mi? Aksaray Valiliği açıklaması! Aksaray kar tatili var mı? Aksaray Hava Durumu!

Türkiye'yi esir alacak kar yağışı bazı illerde etkisini gösterirken başta İstanbul olmak üzere bazı illerde yüz yüzde eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Kayseri'de okullar tatil mi? Aksaray Valiliği açıklaması! Aksaray kar tatili var mı? Aksaray'da bugün okul var mı, okullar tatil mi?
Balıkesir - 10.03.2022
Kayseri'de okullar tatil mi? SON DAKİKA Kayseri'de üniversiteler tatil mi? Kayseri Valiliği açıklaması! Kayseri kar tatili var mı? Kayseri Hava Durumu

Kayseri'de okullar tatil mi? SON DAKİKA Kayseri'de üniversiteler tatil mi? Kayseri Valiliği açıklaması! Kayseri kar tatili var mı? Kayseri Hava Durumu

Türkiye'yi esir alacak kar yağışı bazı illerde etkisini gösterirken başta İstanbul olmak üzere bazı illerde yüz yüzde eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Kayseri Melikgazi okullar tatil mi? Kayseri'de okullar tatil mi? Kayseri Valiliği açıklaması! Kayseri kar tatili var mı? Kayseri'de bugün okul var mı, okullar tatil mi? Kayseri'de üniversiteler tatil mi?
Balıkesir - Dün 07:56
Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valiliği açıklaması! Ankara kar tatili var mı? Ankara Hava Durumu!

Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valiliği açıklaması! Ankara kar tatili var mı? Ankara Hava Durumu!

Türkiye'yi esir alacak kar yağışı bazı illerde etkisini gösterirken başta İstanbul olmak üzere bazı illerde yüz yüzde eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valiliği açıklaması! Ankara kar tatili var mı? Ankara'da bugün okul var mı, okullar tatil mi?
Balıkesir - 10.03.2022
Balıkesir'de okullar tatil mi? SON DAKİKA! Balıkesir Valiliği açıklaması! Balıkesir kar tatili var mı? Balıkesir Hava Durumu!

Balıkesir'de okullar tatil mi? SON DAKİKA! Balıkesir Valiliği açıklaması! Balıkesir kar tatili var mı? Balıkesir Hava Durumu!

Türkiye'yi esir alacak kar yağışı bazı illerde etkisini gösterirken başta İstanbul olmak üzere bazı illerde yüz yüzde eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Balıkesir'de okullar tatil mi? Balıkesir Valiliği açıklaması! Balıkesir kar tatili var mı? Balıkesir'de bugün okul var mı, okullar tatil mi?
Balıkesir - 10.03.2022
İstanbul'da günlerce sürecek kar yağışı başladı! Uyarılar art arda geliyor

İstanbul'da günlerce sürecek kar yağışı başladı! Uyarılar art arda geliyor

Meteoroloji ve AKOM'un günlerdir devam eden uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde aralıklarla görüldü. Megakent'te sabah saatlerinde etkisini artıran yağış İstanbul'u beyaza bürürken, AFAD başta olmak üzere çok sayıda kurumdan art arda uyarılar geldi. Öte yandan İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında 418 sefer iptal edildi.
Balıkesir - 10.03.2022
Okullar hangi illerde tatil edildi? 10 Mart 2022 hangi illerde okullar tatil? Bugün kar tatili hangi şehirlerde?

Okullar hangi illerde tatil edildi? 10 Mart 2022 hangi illerde okullar tatil? Bugün kar tatili hangi şehirlerde?

Türkiye, mart ayıyla birlikte bahar mevsimine girdi. Ancak bazı bölgelerde kar yağışı etkisini göstermesi sonrası Hangi illerde okullar tatil Mart 2022? sorusuna yanıt arandı. Konu hakkında açıklama valiliklerden geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı okullar tatil edildi. Okullar tatil mi? İstanbul'da okullarda kar tatili var mı? sorularının yanıtı bu kapsamda merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün kar tatili hangi şehirlerde?
Balıkesir - 10.03.2022
Bugün okul tatil mi? 10 Mart Bugün okul var mı? İşte tatil edilen yerler listesi!

Bugün okul tatil mi? 10 Mart Bugün okul var mı? İşte tatil edilen yerler listesi!

Türkiye'yi esir alacak kar yağışı bazı illerde etkisini gösterirken başta İstanbul olmak üzere bazı illerde yüz yüzde eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Bugün okul tatil mi? 10 Mart Bugün okul var mı? İşte tatil edilen yerler listesi!
Balıkesir - 10.03.2022
Erzurum'da okullar tatil mi? SON DAKİKA! Erzurum Valiliği açıklaması! Erzurum kar tatili var mı? Erzurum Hava Durumu!

Erzurum'da okullar tatil mi? SON DAKİKA! Erzurum Valiliği açıklaması! Erzurum kar tatili var mı? Erzurum Hava Durumu!

Türkiye'yi esir alacak kar yağışı bazı illerde etkisini gösterirken başta İstanbul olmak üzere bazı illerde yüz yüzde eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Erzurum'da okullar tatil mi? Erzurum Valiliği açıklaması! Erzurum kar tatili var mı? Erzurum'da bugün okul var mı, okullar tatil mi?
Balıkesir - 10.03.2022
Sivas'ta okullar tatil mi? Son Dakika! Sivas Valiliği açıklaması! Sivas kar tatili var mı? Sivas Hava Durumu!

Sivas'ta okullar tatil mi? Son Dakika! Sivas Valiliği açıklaması! Sivas kar tatili var mı? Sivas Hava Durumu!

Türkiye'yi esir alacak kar yağışı bazı illerde etkisini gösterirken başta İstanbul olmak üzere bazı illerde yüz yüzde eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Sivas'ta okullar tatil mi? Sivas Valiliği açıklaması! Sivas kar tatili var mı? Sivas'ta bugün okul var mı, okullar tatil mi?
Balıkesir - Dün 08:16
Düzce'de kar yağışı başladı

Düzce'de kar yağışı başladı

Düzce'de kar yağışı başladı Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor Meteoroloji'den yapılan kar yağışı uyarısının ardından Düzce'de kar yağışı başladı.
Balıkesir - 10.03.2022
Meteoroloji uyardı, enerji nöbeti başladı

Meteoroloji uyardı, enerji nöbeti başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını yayınladı.
Balıkesir - 10.03.2022
Balıkesir'in 6 ilçesinde okullara 2 gün kar tatili

Balıkesir'in 6 ilçesinde okullara 2 gün kar tatili

BALIKESİR'de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle, 6 ilçede eğitim ve öğretime 2 gün süreyle ara verildi.
Balıkesir - 09.03.2022
Balıkesir'de 7 ilçede okullar 2 gün tatil edildi

Balıkesir'de 7 ilçede okullar 2 gün tatil edildi

Balıkesir'de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Balıkesir Valiliğince 7 ilçede okullar tatil edildi.
Balıkesir - 09.03.2022
Türkiye ayçiçeği üretimini hemen arttırabilir mi?

Türkiye ayçiçeği üretimini hemen arttırabilir mi?

Ayçiçeği yağında fiyatlar zirve yaptı.
Balıkesir - 09.03.2022
Eğitime kar engeli! 17 ilde okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! 17 ilde okullar tatil edildi

Türkiye'yi esir alacak kar yağışı bazı illerde etkisini gösterirken başta İstanbul olmak üzere bazı illerde yüz yüzde eğitime ara verildi. Buna göre; İstanbul, Bursa, Çanakkale, Bayburt, Kocaeli, Bingöl, Sakarya, Düzce, Bitlis, Balıkesir, Kars, Kastamonu, Bolu, Yalova, Tunceli, Ağrı ve Bilecik'te okullar tatil olacak.
Balıkesir - 09.03.2022
Son dakika haber... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 33 bin 243 oldu

Son dakika haber... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 33 bin 243 oldu

Son dakika gelişmesine göre 19 Tablosu' verilerini açıkladı.
Balıkesir - 09.03.2022
Son 24 saatte korona virüsten 143 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 143 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 143 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 33 bin 243 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Balıkesir - 09.03.2022
Türkiye'de 33 bin 243 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 143 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 33 bin 243 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 143 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 366 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 243 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi yaşamını yitirdi.
Balıkesir - 09.03.2022
'M' plaklar 'S' plakaya dönüştürülüyor

'M' plaklar 'S' plakaya dönüştürülüyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü (UKOME), güzergahı belirlenmiş 149 adet 'M' plakadan, ihtiyaç fazlası olan 82 plakanın 'S' plakaya dönüştürülebileceğini duyurdu.
Balıkesir - 09.03.2022
Son dakika haber... Balıkesir'de 50 aranan şahsa gözaltı

Son dakika haber... Balıkesir'de 50 aranan şahsa gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik 2 ayrı operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 50 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklandı.
Balıkesir - 09.03.2022
Büyükşehir'in Kadınlar Günü programına büyük ilgi

Büyükşehir'in Kadınlar Günü programına büyük ilgi

BALIKESİR'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyi'nin birlikte düzenlediği programlarla kutlandı.
Balıkesir - 09.03.2022
16 aylık hasta bebek, ambulans uçakla Denizli'ye sevk edildi

16 aylık hasta bebek, ambulans uçakla Denizli'ye sevk edildi

Balıkesir'de, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan daha sonra İstanbul'da yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen 16 aylık Kumsal bebek, ambulans uçakla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Balıkesir - 09.03.2022
Sındırgılı Kadınlara ' Kadınlar Günü Özel Konseri '

Sındırgılı Kadınlara " Kadınlar Günü Özel Konseri "

Sındırgı Akpınar Yaşam Merkezi'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi konservatuarı " Osman Çiçekle Ege Türküleri "Konseri düzenlendi.
Balıkesir - 09.03.2022
Yurt genelinde hafta başına kadar yoğun kar yağışı bekleniyor

Yurt genelinde hafta başına kadar yoğun kar yağışı bekleniyor

Ülke genelinde bugün ve yarın, yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların cuma gününden itibaren etkisini kar şeklinde sürdürmesi bekleniyor.
Balıkesir - 09.03.2022
TREDAŞ Tekirdağ ve Kırklareli'nde beklenen kar yağışına karşı tedbir aldı

TREDAŞ Tekirdağ ve Kırklareli'nde beklenen kar yağışına karşı tedbir aldı

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), Kırklareli ve Tekirdağ'da yarın etkili olması beklenen kar yağışının getirebileceği olumsuzluklara karşı hazırlıklarını tamamladı.
Balıkesir - 09.03.2022
Edremit zabıtadan stok yağ denetimi

Edremit zabıtadan stok yağ denetimi

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından son günlerde vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirerek ilçede ki zincir marketlerde yağ denetimi yaptı.
Balıkesir - 09.03.2022
Meteoroloji uyardı, enerji nöbeti başladı

Meteoroloji uyardı, enerji nöbeti başladı

Meteoroloji uyardı, enerji nöbeti başladı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını yayınladı.
Balıkesir - 09.03.2022
Son dakika haberi! Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 13 gözaltı kararı

Son dakika haberi! Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 13 gözaltı kararı

Son dakika gündem haberi: EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Balıkesir - 09.03.2022
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji, İç Anadolu, Marmara'nın güneyi ile doğusu ve Karadeniz kıyıları için kar yağışı uyarısında bulundu.
Balıkesir - 09.03.2022
Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 13 gözaltı

Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 13 gözaltı

Edirne merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli yakalandı.
Balıkesir - 09.03.2022
Hande Erçel'den Flaş Kerem Bürsin Hamlesi!

Hande Erçel'den Flaş Kerem Bürsin Hamlesi!

Sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Kerem Bürsin ve Hande Erçel çifti, magazin gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor. Erçel, ayrılık sonrası yeni bir hamlede bulundu. İşte detaylar...
Balıkesir - 09.03.2022
Marmara ve Ege Bölgelerinde toprağı olan Balıkesir 14.299 kilometre kare yüz ölçümüne sahip ve Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk olarak 20 ilçesi vardır. M.Ö. 3200 yıllarından itibaren yerleşim görülen bölgenin tarihi dokusu oldukça fazla. Balıkesir tarihinde Karesioğulları’nın başkentliğini yaptığı da yer alıyor. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Balıkesir haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Balıkesir son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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