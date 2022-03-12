Balıkesir Haber, Balıkesir Son Dakika Haberleri - Haberler

Kar yağışı ne kadar sürecek? Kar yağışı ne zamana kadar devam edecek? İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?

Meteoroloji ve AKOM'un günlerdir devam eden uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde aralıklarla devam etti. Megakent'te sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı İstanbulluları beyaz bir örtüyle karşılarken, günlerce sürecek yağışın başlamasının ardından uyarılar da art arda geliyor. Peki, Kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? Kar yağışı ne zamana kadar devam edecek? İşte meteoroloji tahminleri!

Balıkesir - 10.03.2022