Balıkesir Haber, Balıkesir Son Dakika Haberleri - Haberler

BALIKESİR
Balıkesir haber, Balıkesir son dakika haberleri ve gelişmeleri.
304 ilçeye adliye kurulması için çalışma başlatıldıADALET Bakanlığı'nca 282 ilçede kapatılan adliyelerin yeniden açılması ve yeni ilçe olan 22 ilçede adliye kurulması için çalışma başlatıldı.
Kutsal emanetler Çanakkale'den yol çıktıKutsal emanetler Çanakkale'den yol çıktı Çanakkale'de Zafer Haftası kutlamaları başladı Çanakkale Deniz Zaferinin 107. yıl dönümü ve Zafer Haftası kutlamaları başladı.
Balıkesir'de kar kartpostallık görüntüler oluşturduBalıkesir'de kar kartpostallık görüntüler oluşturdu Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kar yağışında kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Ayvalık'ta Melih Çakırca güven tazelediBalıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın olağan genel kurul toplantısında Oda Başkanı Melih Çakırca güven tazeledi.
41 üniversite öğrencisi İstiklal Marşı'nı seslendirdi41 üniversite öğrencisi İstiklal Marşı'nı seslendirdi Öğrenciler birlik oldu, İstiklal Marşı'nın 101'inci yılını kutladı İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü sebebi ile Düzce Üniversitesi öğrencileri dikkat çeken bir etkinlik gerçekleştirdi.
Kırklareli'nden kısa kısaLüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, okullarda incelemede bulundu.
Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda birinciliği Ekaterina Atalık elde ettiTürkiye Satranç Federasyonu tarafından organize edilen 2022 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda milli sporcu Ekaterina Atalık birinci oldu.
Balıkesir'de rahatsızlanan kadın, kar küreme çalışması sonrası hastaneye kaldırıldıBalıkesir'in Karesi ilçesinde yolları kar nedeniyle kapanan kırsal mahallede yaşayan ve rahatsızlanan kadın için belediye ekipleri yol açma çalışması yürüttü.
Son 24 saatte korona virüsten 123 kişi hayatını kaybettiSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 123 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 25 bin 401 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Balıkesir
Karlı
|İmsak
05:56
|Öğle
13:23
|İkindi
16:41
|Akşam
19:18
|Yatsı
20:36
|Vali
|Hasan Şıldak
|Bld. Başkanı
|Yücel Yılmaz - (AK PARTİ)
|Valilik Sitesi
|http://www.balikesir.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://www.balikesir.bel.tr/
|Bölgesi
|Marmara Bölgesi
|İlçe Sayısı
|20
|Yüzölçümü
|14.583 km2
|Rakım
|70m
|Posta Kodu
|10000
|Alan Kodu
|266
|Plaka Kodu
|10
|Koordinatı
|39.64917, 27.88611
|Balıkesir Seçim Sonuçları
Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 25 bin 401 olduSon dakika haber... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 25 bin 401 olduSAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.
Son dakika haber | Türkiye'de 25 bin 401 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybettiGelen son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 365 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 401 kişinin testi pozitif çıktı, 123 kişi yaşamını yitirdi.
Balıkesir kırsalında karla mücadele çalışması devam ediyorBALIKESİR Büyükşehir Belediyesi kar yağışının görüldüğü 16 ilçede toplam 555 personel ve 214 araç ile karla mücadeleye gece gündüz devam ediyor.
BALIKESİR - (DRONE) Kar yağışı etkili olduKarla kaplanan Çamlık Tepesi'nin drone ile görüntülenmesi BALIKESİR - Yurdun büyük bölümünde görülen kar, Balıkesir kent merkezinde de etkili oluyor.
Balıkesir'de jandarmadan 22 şahsa operasyonBalıkesir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği asayiş ve uyuşturucu operasyonda 22 şahıs gözaltına alındı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kar koşullarını değerlendirdiBüyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kar koşullarını değerlendirdi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz: "Balıkesir her zaman alarmda" Balıkesir'de dün gece yarısı bastıran kar yağışı aralıklarla sabaha kadar devam etti.
Meteorolojiden İstanbul, Bursa ve Balıkesir için kuvvetli kar uyarısıMeteoroloji, İstanbul, Bursa ve Balıkesir için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.
Kepsut'ta aşı projesi hayata geçiyorBalıkesir'in Kepsut ilçesinde hayvancılığın geliştirilmesi adına Kepsut Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında küçük ve büyükbaş hayvanların aşılanmasına yönelik protokol imzalandı.
Meteoroloji'den Balıkesir için yeni kar uyarısıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2. Bölge Müdürlüğü'nün Balıkesir için yaptığı kar uyarısını güncelledi.
Son Dakika | Eşlerin birbirlerine fırlattıkları ceviz ve tabak silah sayıldıSon dakika haberi... Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde, karı kocanın birbirlerine ceviz ve tabak fırlatması silah niteliğinde değerlendirilerek, çift hakkında kamu davası açıldı.
Sındırgı-Akhisar yolunda zincir zorunluluğuSındırgı-Akhisar yolunda zincir zorunluluğuAkhisar karayolunu kullanan ağır tonajlı araçlara ve yolcu otobüslerine zincir kullanma zorunluluğu getirildi.
Pazartesi okul var mı 2022? 14 Mart Pazartesi günü okullar tatil mi? Pazartesi hangi illerde okullar tatil?Türkiye'yi esir alacak kar yağışı bazı illerde etkisini gösterirken başta İstanbul olmak üzere bazı illerde yüz yüzde eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Pazartesi günü okul var mı? Pazartesi okullar tatil mi? 14 Mart 2022 okullar tatil mi? Pazartesi hangi illerde okullar tatil? Pazartesi okul tatil mi? İşte yanıtı...
BALIKESİR'DE FETÖ OPERASYONUNA 2 TUTUKLAMA--BALIKESİR'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Yoğun kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı - Ümraniye/Samandıraİstanbul'da iki gündür etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.
Balıkesir'de polisten 43 şahsa 'Huzur' operasyonuBalıkesir'de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları 3 ayrı operasyonda çeşitli suçlardan aranan, uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonlarında 43 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 10 kişi tutuklandı.
Balıkesir'de beyaza bürünen kent böyle görüntülendiBalıkesir'de beyaza bürünen kent böyle görüntülendi Balıkesir'de dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü, şehrin simgesi haline gelen Balıkesir tren garı, Zağnos Paşa Cami, havadan görüntülendi.
Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyorManisa'da akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı, bazı mahalle yollarının kapanmasına neden oldu.
Zirai ilaç ambalaj atıklarının bertarafı ile Bayramiç Havzası kirlenmekten kurtarıldıÇanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan, "Zirai İlaç Ambalaj Atıklarının Toplanarak Bertaraf Edilmesi Projesi" kapsamında, Bayramiç Barajı ve Bayramiç Havzası'ndaki 25 bölgeye yerleştirilen konteynerler ile toplanan zirai ilaç ambalaj atıklarının bertaraf edilmesiyle çevre, 17 bin...
İş hukukunda güncel mevzuat değişiklikleriBursa Büyükşehir Belediyesi'nin Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Akademisi işbirliği ile düzenlediği 'İş hukukunda güncel mevzuat değişiklikleri' konulu eğitim, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.
Kar yağışı etkisini sürdürüyor - Başakşehir'de araçlar yokuş çıkmakta zorlandıİstanbul'da iki gündür etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.
Ordu'da okullar tatil mi? Ordu Valiliği açıklaması! Ordu kar tatili var mı? Ordu Hava Durumu!Türkiye'yi esir alacak kar yağışı bazı illerde etkisini gösterirken başta İstanbul olmak üzere bazı illerde yüz yüzde eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Ordu'da okullar tatil mi? Ordu Valiliği açıklaması! Ordu kar tatili var mı? Ordu'da bugün okul var mı, okullar tatil mi? Hangi ilçeler tatil edildi?
İstanbul'da yoğun kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldıİstanbul'da iki gündür etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 9 zanlı yakalandıBalıkesir merkezli 8 il ve KKTC'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Balıkesir'de kar yağışı etkili olduBalıkesir'de kar yağışı etkili oldu İstanbul - İzmir karayolunda ulaşımda sorun yaşanmıyor Balıkesir'de dün başlayan ve gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı zorlaştırıyor.
Niğde'de okullar tatil mi? Son Dakika! Niğde Valiliği açıklaması! Niğde kar tatili var mı? Niğde Hava Durumu!Türkiye'yi esir alacak kar yağışı bazı illerde etkisini gösterirken başta İstanbul olmak üzere bazı illerde yüz yüzde eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Niğde'de okullar tatil mi? Niğde Valiliği açıklaması! Trabzon kar tatili var mı? Niğde bugün okul var mı, okullar tatil mi?
Trabzon'da okullar tatil mi? Son Dakika! Trabzon Valiliği açıklaması! Trabzon kar tatili var mı? Trabzon Hava Durumu!Türkiye'yi esir alacak kar yağışı bazı illerde etkisini gösterirken başta İstanbul olmak üzere bazı illerde yüz yüzde eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Trabzon'da okullar tatil mi? Trabzon Valiliği açıklaması! Trabzon kar tatili var mı? Trabzon'da bugün okul var mı, okullar tatil mi?
Yozgat'ta okullar tatil mi? Yozgat Valiliği açıklaması! Yozgat kar tatili var mı? Yozgat Hava Durumu!Türkiye'yi esir alacak kar yağışı bazı illerde etkisini gösterirken başta İstanbul olmak üzere bazı illerde yüz yüzde eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Yozgat'ta okullar tatil mi? Yozgat Valiliği açıklaması! Yozgat kar tatili var mı? Yozgat bugün okul var mı, okullar tatil mi?
11 mart 2022 okullar tatil mi? 11 Mart 2022 bugün hangi illerde kar tatili var? Cuma kar tatili olan şehirler!Türkiye'de etkisini sürdüren soğuk hava dalgasının getireceği kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verildi. Ardından Hangi şehirlerde kar tatili var? Engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verilen iller hangileri? sorularının yanıtı merak edildi.
Yokuşta kayan araçlar zor anlar yaşadıYokuşta kayan araçlar zor anlar yaşadı Balıkesir'de gece saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Son dakika haber... Balıkesir'de uyuşturucu operasyonuSon dakika haberler... Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından 10 adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Karlı zemine yazılan tatil mesajına Vali kayıtsız kalmadı: Öğrencilerimizi kırmayalım o zamanBalıkesir'de öğrenciler, karlı zemine "Sayın Valim, tatil istiyoruz" yazıp fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Vali Hasan Şıldak ise "Sevgili öğrencilerimizi kırmayalım o zaman" mesajıyla yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.
Balıkesir'de 6 ilçede daha yarın eğitime ara verildiBalıkesir'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın 6 ilçede daha okullar tatil edildi.
EDREMİT'TE UYUŞTURUCU TACİRLERİNE OPERASYON; 9 GÖZALTIBALIKESİR'in Edremit ilçesinde, jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 126 gram metamfetamin ve 150 gram esrar ele geçirdi, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Son 24 saatte korona virüsten 140 kişi hayatını kaybettiSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 140 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 492 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 492 oldu19 Tablosu' verilerini açıkladı.
Balıkesir'de 1355 sikke ele geçirildiBalıkesir'in Kepsut ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1355 sikke ele geçirildi.
BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandıBalıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Hande Erçel ve Kerem Bürsin ayrılığıyla ilgili şok iddia: Menajerler böyle olmasını istediSürpriz bir şekilde yollarını ayıran Kerem Bürsin ve Hande Erçel çifti, magazin gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor. Konuyla ilgili ortaya atılan bir iddiaya göre, ikili menajerlerinin baskısı sonucu ayrıldı.
"Bor Bilimi" kitabının Türkçe çevirisi yayınlandıHitit Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Ali Köse, Prof. Dr. Narayan Hosmane'nin editörlüğünde İngilizce yayınlanan "Bor Bilimi" isimli kitabı Tenmak-Boren'in katkılarıyla Türkçe'ye çevirerek bilim dünyasının hizmetine sundu.
BALIKESİR - 12. Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldıBalıkesir'in Kepsut ilçesinde bu yıl 12'nci düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı düzenlenen törenle açıldı.
Burhaniye'de yeni Halk Eğitimi Merkezi Müdürü göreve başladıBurhaniye ilçesinde, Bülent Dükancı'nın Nadir Tolun İlkokulu Müdürlüğüne atanmasıyla boşalan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne Turan Fırat Algül atandı.
Balıkesir Üniversitesi ve Bigadiç Belediyesi arasında iş birliği protokolü İmzalandıBalıkesir Üniversitesi ve Bigadiç Belediyesi arasında Fizyoterapi, Rehabilitasyon ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi binasının yapımına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.
Kamu kurumları tatil mi? 11 Mart yarın kamu personeli izinli mi? Engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verilen şehirler hangileri?Türkiye'de etkisini sürdüren soğuk hava dalgasının getireceği kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verildi. Ardından Hangi şehirlerde kar tatili var? Engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verilen iller hangileri? sorularının yanıtı merak edildi.
Başkan Yücel Yılmaz ringe çıktı- Başkan Yücel Yılmaz ringe çıktı Başkan Yılmaz genç sporcularla boks yaptı Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un genç boksörleriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, istekleri kırmadı ve eşofmanlarını giyip ringe çıktı.
Balıkesir'de polisten huzur operasyonuBalıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 2 ayrı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 24 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 9 kişi tutuklandı.
Yasemin Adar Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası başladıBalıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından gerçekleştirilen U17 ve U20 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonasının açılış töreni Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonunda başladı.
Yasemin Adar U17 Kadınlar Güreş Şampiyonası sona erdiGençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından gerçekleştirilen U17 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi.
Balıkesir'de beklenen kar başladıBalıkesir'de beklenen kar başladı Balıkesir'de kar yağışı başladı Balıkesir Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Balıkesir'de etkili olması beklenen kar yağışı, sabahın erken saatlerinde Merkez ve bir çok ilçede etkili olmaya başladı.
Edremit'te stokçuluk ve fahiş fiyat denetimine Kaymakam Odabaş da katıldıBalıkesir'in Edremit ilçesinde hizmet veren yerel ve zincir marketlerde satılan temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önlenmesi amacıyla market denetimleri devam ediyor.
BALIKESİR - Hayvan gübresinden 12 bin 500 haneye elektrik üretiliyorBalıkesir'de, 14 milyon dolar yatırımla kurulan biyogaz enerji santralinde, yılda 30 bin ton hayvan gübresi işlenerek 12 bin 500 hanenin elektriği üretiliyor.
Çorlu'da okullar tatil mi? Son Dakika! 10-11 Mart Çorlu Kaymakamlığı açıklaması! Çorlu'da kar tatili var mı?Türkiye'yi esir alacak kar yağışı bazı illerde etkisini gösterirken başta İstanbul olmak üzere bazı illerde yüz yüzde eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Çorlu'da okullar tatil mi? Son Dakika! 10-11 Mart Çorlu Kaymakamlığı açıklaması! Çorlu'da kar tatili var mı?
Türkiye'de şubat ayı sıcaklık ortalaması bu yıl 1,3 derece arttıTürkiye'de şubat ayında en yüksek sıcaklık 24,5 derece ile Şırnak Cizre'de, en düşük sıcaklık -26,7 derece ile Van Özalp'te ölçüldü.
Son dakika haberleri... Sındırgı'nın yöresel lezzetleri Balıkesir gastronomi atlasında yer alacakEdinilen son dakika gelişmesine göre Sındırgı'nın yöresel lezzetleri Balıkesir gastronomi atlasında yer alacak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin "Balıkesir'in Gastronomi Atlası" oluşturmak adına başlattığı proje kapsamında;
Yurtta hava durumuGüney Ege kıyıları dışında ülke iz genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bigadiç'e dev sağlık merkeziBigadiç'e dev sağlık merkeziBALIKESİR Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ile Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ayçiçek yağlarının fiyatı artarken, zeytinyağı fiyatları değişmediAyçiçek yağlarının fiyatı artarken, zeytinyağı fiyatları değişmediBALIKESİR Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytinyağı satışları arttı.
Cemre nedir, ne zaman düşer? Havalar ne zaman ısınacak?Mart ayı itibarıyla bahar ayları başlamış olsa da Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası sonrası cemre nedir, cemre ne zaman düşer sorularına yanıt aranıyor. Ülkenin geniş kesiminde kar yağması sebebiyle üçüncü cemrenin düşeceği tarih araştırılıyor. Peki, havalar ne zaman ısınacak? İşte, cemre düşmesi hakkında detaylar ve bilgiler...
Kamu kurumları tatil mi? Yarın kamu personeli izinli mi? Engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verilen şehirler hangileri?Türkiye'de etkisini sürdüren soğuk hava dalgasının getireceği kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verildi. Ardından Hangi şehirlerde kar tatili var? Engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verilen iller hangileri? sorularının yanıtı merak edildi.
Sındırgılı Kadınlara Özel KonserSındırgı Akpınar Yaşam Merkezi'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi konservatuarı " Osman Çiçekle Ege Türküleri "Konseri düzenlendi.
Kar yağışı ne kadar sürecek? Kar yağışı ne zamana kadar devam edecek? İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?Meteoroloji ve AKOM'un günlerdir devam eden uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde aralıklarla devam etti. Megakent'te sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı İstanbulluları beyaz bir örtüyle karşılarken, günlerce sürecek yağışın başlamasının ardından uyarılar da art arda geliyor. Peki, Kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? Kar yağışı ne zamana kadar devam edecek? İşte meteoroloji tahminleri!
Aksaray'da okullar tatil mi? Aksaray Valiliği açıklaması! Aksaray kar tatili var mı? Aksaray Hava Durumu!Türkiye'yi esir alacak kar yağışı bazı illerde etkisini gösterirken başta İstanbul olmak üzere bazı illerde yüz yüzde eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Kayseri'de okullar tatil mi? Aksaray Valiliği açıklaması! Aksaray kar tatili var mı? Aksaray'da bugün okul var mı, okullar tatil mi?
Kayseri'de okullar tatil mi? SON DAKİKA Kayseri'de üniversiteler tatil mi? Kayseri Valiliği açıklaması! Kayseri kar tatili var mı? Kayseri Hava DurumuTürkiye'yi esir alacak kar yağışı bazı illerde etkisini gösterirken başta İstanbul olmak üzere bazı illerde yüz yüzde eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Kayseri Melikgazi okullar tatil mi? Kayseri'de okullar tatil mi? Kayseri Valiliği açıklaması! Kayseri kar tatili var mı? Kayseri'de bugün okul var mı, okullar tatil mi? Kayseri'de üniversiteler tatil mi?
Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valiliği açıklaması! Ankara kar tatili var mı? Ankara Hava Durumu!Türkiye'yi esir alacak kar yağışı bazı illerde etkisini gösterirken başta İstanbul olmak üzere bazı illerde yüz yüzde eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valiliği açıklaması! Ankara kar tatili var mı? Ankara'da bugün okul var mı, okullar tatil mi?
Balıkesir'de okullar tatil mi? SON DAKİKA! Balıkesir Valiliği açıklaması! Balıkesir kar tatili var mı? Balıkesir Hava Durumu!Türkiye'yi esir alacak kar yağışı bazı illerde etkisini gösterirken başta İstanbul olmak üzere bazı illerde yüz yüzde eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Balıkesir'de okullar tatil mi? Balıkesir Valiliği açıklaması! Balıkesir kar tatili var mı? Balıkesir'de bugün okul var mı, okullar tatil mi?
İstanbul'da günlerce sürecek kar yağışı başladı! Uyarılar art arda geliyorMeteoroloji ve AKOM'un günlerdir devam eden uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde aralıklarla görüldü. Megakent'te sabah saatlerinde etkisini artıran yağış İstanbul'u beyaza bürürken, AFAD başta olmak üzere çok sayıda kurumdan art arda uyarılar geldi. Öte yandan İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında 418 sefer iptal edildi.
Okullar hangi illerde tatil edildi? 10 Mart 2022 hangi illerde okullar tatil? Bugün kar tatili hangi şehirlerde?Türkiye, mart ayıyla birlikte bahar mevsimine girdi. Ancak bazı bölgelerde kar yağışı etkisini göstermesi sonrası Hangi illerde okullar tatil Mart 2022? sorusuna yanıt arandı. Konu hakkında açıklama valiliklerden geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı okullar tatil edildi. Okullar tatil mi? İstanbul'da okullarda kar tatili var mı? sorularının yanıtı bu kapsamda merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün kar tatili hangi şehirlerde?
Bugün okul tatil mi? 10 Mart Bugün okul var mı? İşte tatil edilen yerler listesi!Türkiye'yi esir alacak kar yağışı bazı illerde etkisini gösterirken başta İstanbul olmak üzere bazı illerde yüz yüzde eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Bugün okul tatil mi? 10 Mart Bugün okul var mı? İşte tatil edilen yerler listesi!
Erzurum'da okullar tatil mi? SON DAKİKA! Erzurum Valiliği açıklaması! Erzurum kar tatili var mı? Erzurum Hava Durumu!Türkiye'yi esir alacak kar yağışı bazı illerde etkisini gösterirken başta İstanbul olmak üzere bazı illerde yüz yüzde eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Erzurum'da okullar tatil mi? Erzurum Valiliği açıklaması! Erzurum kar tatili var mı? Erzurum'da bugün okul var mı, okullar tatil mi?
Sivas'ta okullar tatil mi? Son Dakika! Sivas Valiliği açıklaması! Sivas kar tatili var mı? Sivas Hava Durumu!Türkiye'yi esir alacak kar yağışı bazı illerde etkisini gösterirken başta İstanbul olmak üzere bazı illerde yüz yüzde eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Sivas'ta okullar tatil mi? Sivas Valiliği açıklaması! Sivas kar tatili var mı? Sivas'ta bugün okul var mı, okullar tatil mi?
Düzce'de kar yağışı başladıDüzce'de kar yağışı başladı Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor Meteoroloji'den yapılan kar yağışı uyarısının ardından Düzce'de kar yağışı başladı.
Meteoroloji uyardı, enerji nöbeti başladıMeteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını yayınladı.
Balıkesir'in 6 ilçesinde okullara 2 gün kar tatiliBALIKESİR'de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle, 6 ilçede eğitim ve öğretime 2 gün süreyle ara verildi.
Balıkesir'de 7 ilçede okullar 2 gün tatil edildiBalıkesir'de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Balıkesir Valiliğince 7 ilçede okullar tatil edildi.
Türkiye ayçiçeği üretimini hemen arttırabilir mi?Ayçiçeği yağında fiyatlar zirve yaptı.
Eğitime kar engeli! 17 ilde okullar tatil edildiTürkiye'yi esir alacak kar yağışı bazı illerde etkisini gösterirken başta İstanbul olmak üzere bazı illerde yüz yüzde eğitime ara verildi. Buna göre; İstanbul, Bursa, Çanakkale, Bayburt, Kocaeli, Bingöl, Sakarya, Düzce, Bitlis, Balıkesir, Kars, Kastamonu, Bolu, Yalova, Tunceli, Ağrı ve Bilecik'te okullar tatil olacak.
Son dakika haber... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 33 bin 243 olduSon dakika gelişmesine göre 19 Tablosu' verilerini açıkladı.
Son 24 saatte korona virüsten 143 kişi hayatını kaybettiSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 143 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 33 bin 243 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Türkiye'de 33 bin 243 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 143 kişi hayatını kaybettiTürkiye'de son 24 saatte 366 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 243 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi yaşamını yitirdi.
'M' plaklar 'S' plakaya dönüştürülüyorBalıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü (UKOME), güzergahı belirlenmiş 149 adet 'M' plakadan, ihtiyaç fazlası olan 82 plakanın 'S' plakaya dönüştürülebileceğini duyurdu.
Son dakika haber... Balıkesir'de 50 aranan şahsa gözaltıSon dakika gelişmesine göre Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik 2 ayrı operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 50 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklandı.
Büyükşehir'in Kadınlar Günü programına büyük ilgiBALIKESİR'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyi'nin birlikte düzenlediği programlarla kutlandı.
16 aylık hasta bebek, ambulans uçakla Denizli'ye sevk edildiBalıkesir'de, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan daha sonra İstanbul'da yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen 16 aylık Kumsal bebek, ambulans uçakla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Sındırgılı Kadınlara " Kadınlar Günü Özel Konseri "Sındırgı Akpınar Yaşam Merkezi'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi konservatuarı " Osman Çiçekle Ege Türküleri "Konseri düzenlendi.
Yurt genelinde hafta başına kadar yoğun kar yağışı bekleniyorÜlke genelinde bugün ve yarın, yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların cuma gününden itibaren etkisini kar şeklinde sürdürmesi bekleniyor.
TREDAŞ Tekirdağ ve Kırklareli'nde beklenen kar yağışına karşı tedbir aldıTrakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), Kırklareli ve Tekirdağ'da yarın etkili olması beklenen kar yağışının getirebileceği olumsuzluklara karşı hazırlıklarını tamamladı.
Edremit zabıtadan stok yağ denetimiBalıkesir'in Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından son günlerde vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirerek ilçede ki zincir marketlerde yağ denetimi yaptı.
Meteoroloji uyardı, enerji nöbeti başladıMeteoroloji uyardı, enerji nöbeti başladı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını yayınladı.
Son dakika haberi! Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 13 gözaltı kararıSon dakika gündem haberi: EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Meteorolojiden kar yağışı uyarısıMeteoroloji, İç Anadolu, Marmara'nın güneyi ile doğusu ve Karadeniz kıyıları için kar yağışı uyarısında bulundu.
Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 13 gözaltıEdirne merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli yakalandı.
Hande Erçel'den Flaş Kerem Bürsin Hamlesi!Sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Kerem Bürsin ve Hande Erçel çifti, magazin gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor. Erçel, ayrılık sonrası yeni bir hamlede bulundu. İşte detaylar...