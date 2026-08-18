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Balıkesir'de Yeni Helikopter Yangın Havuzu Hizmete Girdi

Balıkesir'de Yeni Helikopter Yangın Havuzu Hizmete Girdi
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Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Edremit Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında yeni bir helikopter yangın havuzu hizmete alındı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Edremit Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında yeni bir helikopter yangın havuzu hizmete alındı. Burhaniye'nin Kırtık Mahallesi ormanlık alanında oluşturulan havuzun su alımına başladığı bildirildi.

Orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını güçlendirmeyi sürdüren Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Burhaniye Orman İşletme Şefliği sınırlarında yer alan Kırtık Mahallesi ormanlık alanında yeni bir helikopter yangın havuzunu hizmete sundu.

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü tarafından tesis edilen havuzun, orman içerisindeki iki farklı kaynaktan su alımına başladığı belirtildi.

2026 yılı programı kapsamında tamamlanan yatırımla birlikte Balıkesir genelindeki helikopter yangın havuzu sayısının 115'e ulaştığı bildirildi. Ayrıca orman yangınlarıyla mücadelede il sınırları içerisinde bulunan 129 gölet ve barajın da aktif olarak kullanıldığı kaydedildi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından daha önce 114 helikopter yangın havuzu ile 52 arazöz yangın havuzu ve deposunun hizmete alındığı, yeni tesisle birlikte toplam havuz sayısının 167'ye yükseldiği açıklandı.

Yeni havuz sayesinde yangın söndürme çalışmalarında görev yapan helikopter ve arazözlerin en yakın noktadan su temin edebileceği, böylece olası orman yangınlarına daha hızlı ve etkili müdahale edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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